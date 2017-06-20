"ЧВК Вагнера" и Дмитрий Уткин попали под американские санкции

Сайт министерства финансов США обновил санкционный список — 20 июня в него вошли неформальная "Частная военная компания Вагнера" и Дмитрий Уткин, которого считают её командиром.

Кроме ЧВК, бойцы которой принимали участие в военных действиях в Сирии и на юго-востоке Украины, за что и попали под американские санкции, в списке значится кейтеринговая компания «Конкорд» и ООО «Конкорд менеджмент и Консалтинг» Евгения Пригожина. Сам петербургский миллиардер ограничен в своей финансовой деятельности на территории США еще с 20 декабря 2016 года.

Напомним, о деятельности этой ЧВК «Фонтанка» впервые рассказала осенью 2015 года, когда компании приписали разоружение националистической бригады «Одесса» в Луганской области, затем отряд оказался в Сирии. Служащие "ЧВК Вагнера" не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре Российской Федерации, однако за свою боевую работу получали боевые ордена и медали. Командир подразделения — подполковник запаса Дмитрий Уткин (Вагнер – его позывной). Как писала «Фонтанка», бывшие сослуживцы Евгения Гуляева, руководителя службы безопасности Пригожина, также могут быть связаны с "ЧВК Вагнера".