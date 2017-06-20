Глава МИД ФРГ посетит Краснодар

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль посетит 28 июня Краснодар и обсудит с российскими партнерами политические вопросы.

Об этом 20 июня рассказал глава отдела культуры и коммуникаций МИД ФРГ Андреас Гёрген, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на РИА "Новости".

«(Зигмар) Габриэль едет 28-го числа в Краснодар», — сообщил он.

Он отметил, что в Краснодаре глава МИД обсудит с российскими партнерами «политические» вопросы, а также «гражданское общество».

Ранее Зигмар Габриэль заявил, что нынешняя американская администрация должна исправить ошибки предыдущей.