В «Южной Акватории» начата продажа мест в паркинге

В «Южной Акватории»: стартовали продажи машиномест в новом надземном многоуровневом паркинге.

Современный 9-этажный паркинг рассчитан на 300 автомобилей, стоимость машиноместа – от 250 тыс. руб.

Собственное парковочное место – это гарантия безопасности вашего имущества. Приобретая личное машиноместо, вы экономите свое время и избавляете себя от лишних хлопот в поиске свободного места на гостевых стоянках.

Жилой комплекс комфорт-класса «Южная акватория» возводится на берегу Финского залива, между Ленинским проспектом и улицей Маршала Казакова. Транспортное сообщение с соседними районами обеспечивают Ленинский проспект, Петергофское шоссе и проспект Маршала Жукова, недалеко ЗСД и КАД, ближайшее метро «Ленинский проспект». В нескольких минутах езды дворцово-парковые ансамбли Стрельны, Петродворца, Ломоносова.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах и условиях приобретения недвижимости «Группы ЛСР» можно в офисах продаж или по телефону 325-01-01. Бесплатный федеральный номер: 8 (800) 325-01-01.

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