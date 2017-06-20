Петербургский боксер Хамуков завоевал право участвовать на чемпионате мира

Петербургский боксер Пётр Хамуков завоевал право представить Россию на Чемпионате Мира. Путёвку на мировое первенство Петру принесла победа в поединке 1/8 финала Чемпионата Европы над австрийцем Эдином Авдичем в Харькове во вторник, 20 июня.

Чемпионат мира по боксу пройдет с 25 августа по 3 сентября в Гамбурге.

Петр Хамуков представлял Россию на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Дошел до 1/16 финала, уступив Рамону Альберту Рамиресу из Венесуэлы.