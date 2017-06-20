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20.06.2017 20:03
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Что мешает рассчитать Фрунзенский радиус

Фрунзенский радиус петербургской подземки ожидаемо уперся в недостаток финансирования. Метрострою нужны деньги летом, чтобы названные сроки сдачи не пришлось сдвигать. Город собирается ждать до осени и хочет от подрядчика большей открытости.
Что мешает рассчитать Фрунзенский радиус
Владимир Кузнецов/Комитет по развитию транспортной инфраструктуры

В первый день Николая Александрова на должности гендиректора «Метростроя» журналистам показали, как идут дела на «Проспекте Славы», единственной станции глубокого залегания из второй очереди Фрунзенского радиуса. Экскурсия по стройплощадке стала поводом поговорить о проблемах проекта. «Метрострою» не хватает денег, Смольному — информации, а подземный переход под Бухарестской, возможно, поначалу никуда не будет выводить.

Строительно-монтажные работы выполнены на «Проспекте Славы» на 90%, говорят инженеры. Без отделки все выглядит, как и должно — будто в начале квартирного ремонта. Однако в целом вид станции уже понятен: есть траволатор для спуска в вестибюль, наклонный ход, эскалаторы. Что важно, уже обозначен пост полиции и комната задержанных — остается надеяться, что после отделки она будет поуютнее.

Оба вестибюля будут выполнены в красно-белых тонах. Всем, кто хочет представить себе их внешний облик, в помощь сайт комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Эскизы станции "Проспект Славы"

Вестибюли выходят на два разных участка сквера. Тот, что ближе к Альпийскому переулку назван Парком героев-пожарных, так что на мозаике можно будет увидеть борцов с огненной стихией. Сейчас панно находится в стадии набора, им занимается Академия художеств в лице Александра Быстрова. Платформы выполнят в тех же цветах, по центру пройдет что-то вроде красной дорожки. Главный элемент — световой карниз из цветного стекла. Над эскалаторами входа у Парка Интернационалистов изобразят, что логично, «афганцев».

Что мешает рассчитать Фрунзенский радиус

Эскалаторы — отдельный момент. «Фонтанка» уже рассказывала, что на станциях Фрунзенского радиуса «Метрострой» установит технику собственного производства — а конкретнее, производства СМУ-9, которое традиционно монтировало подъемники с 1946 года. В былые годы подземку снабжал «ЭЛЭС», однако сейчас он ушел с рынка. Комплектующие частично закупаются у сторонних компаний. В частности, приводы приобрели и испытали в Майкопе, цепи и ступени — в Петербурге, системы управления — в «Тяжпроминжиниринге».

Ранее сообщалось, что 8 эскалаторов двух вестибюлей «Проспекта Славы» обойдутся в 360 млн рублей, а четыре траволатора в подземных переходах — почти в 200 млн. Директор СМУ-9 Алексей Уханов говорить о цифрах не стал, отметив, что собственные эскалаторы на треть дешевле импортных, а главное – позволяют оперативно ремонтировать их. Это, видимо, камень в огород немецкой «ТиссенКрупп», чья конструкция предполагает, что в случае поломки необходимо снимать ступени. Такие траволаторы установлены на «Спортивной-2».

Машина номер три уже работает и готова в грузовым испытаниям — собственно, она и спускает журналистов к платформам. Правда нормальное тестирование провести пока нельзя — нет постоянного напряжения. В Дирекции транспортного строительства обещают решить этот вопрос к ноябрю.

Вопрос о сроках остается самым острым, и речь не об эскалаторах. Контракт на три станции Фрунзенского радиуса рассчитан до 20 декабря 2018 года, но на деле этого времени «Метрострою» никто давать не хочет. Ранее предполагалось, что ветку сдадут еще в 2017 году при условии достаточного финансирования, затем сдвинули эти планы на первый квартал 2018-го. Проблема в том, что контракт изначально оказался неполноценным; его стоимость составляла 26 млрд рублей при том, что Главгосэкспертиза одобрила сумму в 35 млрд. Этот фокус связывают с именем бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна. Метрострой в проект вписался, после чего неоднократно намекал, что закончить ветку досрочно при таких условиях невозможно. Смольный создал рабочую группу, которая должна решить вопрос выделения дополнительных средств.

Вот здесь-то и происходит заочный конфликт Дирекции транспортного строительства Смольного и Метростроя — подчеркнутый еще и тем, что представители заказчика говорили с журналистами наверху, а генподрядчик спустился для этого к платформам. «Увеличение контракта более чем на 10% – это постановление губернатора, – говорит замначальника управления ДТС по строительству метрополитена Станислав Петров. – Даже если это будет сделано, надо взять где-то деньги, внести в адресную инвестиционную программу. А это, скорее всего, возможно в рамках осенней корректировки бюджета. Мы прилагаем все силы, чтобы успеть к слушаниям». При этом Петров предполагает, что деньги, возможно, придется, брать с других веток метро, учтенных в бюджете.

Осень — слишком поздно, не сдается Метрострой, решать надо хотя бы в июле. «У нас сейчас привлечено порядка 6 млрд рублей кредитных средств, мы несем потери по платежам, – говорит главный инженер Метростроя Алексей Старков.- Объем финансирования на этот год практически выбран». По данным компании, рассматривается вариант увеличения стоимости контракта на 6,4 млрд рублей.

«Кое-что осложняется нежеланием Метростроя раскрывать бухгалтерию и быть более открытыми, – говорит ДТС. – Есть набор условий для корректировки контракта, например, рост цен на материалы. Неоднократно поручалось подрядчику подтвердить стоимость закупок — не хотят целиком раскрывать. Мы не можем ориентироваться, к примеру, только на стоимость кабелей, нам надо знать, за сколько вы покупали на первых этапах арматуру, бетон, песок и т. п. Для полного анализа нам не хватает данных». «Мы все данные предоставили, включая те затраты, которые были фактически получены при приобретении материалов и оборудования» – утверждает Метрострой

Другой вопрос, который должен быть решен и вовсе уже в текущем месяце — это аванс на 2,7 млрд рублей. Ранее теперь уже бывший гендиректор Метростроя Вадим Александров говорил о том, что соответствующие документы подписаны губернатором. «Есть процедура рассмотрения другими ведомствами, – объясняет Старков. – «Творческий коллектив» работает, денег пока так и нет. Сдать радиус в ранее названные сроки возможно при условии оперативного решения двух этих вопросов — об авансе и об увеличении стоимости контракта».

«На сегодняшний день Метрострой не погасил более чем на полтора миллиарда предыдущий аванс, который был дан еще в 2016 году, – говорит Петров. – В обычном порядке мы не можем дать новый аванс, пока не погашен предыдущий. В рамках имеющихся лимитов мы, конечно, подрядчику все перечислим».

Если внизу строительно-монтажная часть почти закончена, то сверху работы, по данным подрядчика, выполнены на 40-45%. Дело не в вестибюлях — их-то, по сути, и не будет, говорит архитектор станции Николай Ромашкин-Тиманов. Предполагаются лишь треугольные павильоны выходов, закрывающие траволаторы. Но обнаружилась другая проблема — свойственная большим стройкам, как показывает пример М-11. Не решен вопрос выноса инженерных сетей. От второго вестибюля «Проспекта Славы» должен быть построен подземный переход под Бухарестской улицей. Сейчас трамвайные пути по на углу с Южным шоссе идут ближе к нечетной стороне Бухаресткой. Когда часть работ на четной будет выполнена, предполагается перенести рельсы к центру и начать сооружение перехода у дома № 67. Однако для всего этого необходимо перенести коммуникации — в том числе газовые. Заключенный в свое время договор со СМУ-303 был расторгнут, новый конкурс до сих пор не объявлен. «Есть возможность, что сдавать станцию придется в усеченном виде, с недостроенным пешеходным переходом, – говорит собеседник в инженерном комплексе «Метростроя». – Проектную документацию мы подготовили, отдали заказчику, но конкурса на строительно-монтажные работы все еще нет».

Справка:

Вторая очередь Фрунзенского радиуса со станциями «Проспект Славы», «Дунайская « и «Шушары» строится с конца 2013 года. Упираться он будет в депо «Южное», сооружением которого занимается «ЛенСпецСМУ». Длина участка без депо — 5,23 км, пропускная способность – 40 пар поездов в час. Суточный объем перевозок на первый период эксплуатации должен составить почти миллион пассажиров. «Проспект Славы» – станция глубокого залегания (порядка 50 метров) с двумя вестибюлями на пересечении Бухарестской улицы с проспектом Славы и Альпийским переулком. Остальные станции радиуса относятся к категории мелкого заложения — из действующих в нее входят, к примеру «Ленинский проспект» и «Купчино».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»


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