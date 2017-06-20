Ударивший бойца ОМОН на Марсовом поле отправлен под домашний арест

Дзержинский районный суд в Петербурге 20 июня решил отправить под домашний арест 32-летнего Владимира Абросимова. Он признался в нападении на сотрудника ОМОН на Марсовом поле на акции протеста.

Судья Лариса Бражникова удовлетворила ходатайство следствия. Против домашнего ареста Абросимов сначала не возражал. Но когда его адвокат Денис Зубков запросил у суда более мягкую меру пресечения – подписку о невыезде, поддержал решение защитника. Адвокат считал, что Абросимов, который уже признал свою вину, может свободно передвигаться по родному городу.

Тем не менее судья Бражникова решила отправить Абросимова под домашний арест до 13 августа. Абросимову разрешено покидать квартиру во Всеволожске не более чем на три часа в сутки. Ему также запрещено отправлять письма и пользоваться Интернетом.

Следствие возбудило в отношении Абросимова уголовное дело по статье "Насилие в отношении представителя власти". Ранее замдиректора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов заявил, что 12 июня в ходе акции оппозиции на Марсовом поле на одного из сотрудников ОМОН было совершено вооруженное нападение – удар ножом в спину. Следственный комитет, в свою очередь, сообщил, что Меликов дезинформировал общественность.