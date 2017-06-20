ЖК «Золотая Долина» запустила акцию

Для тех, кто мечтает улучшить жилищные условия, но не хочет продавать свою квартиру задолго до сдачи нового дома, ЖК «Золотая Долина» предлагает уникальные условия рассрочки на ограниченное количество квартир.

Застройщик предлагает возможность приобрести квартиру в уникальном жилом комплексе класса «комфорт плюс» на выгодных условиях.

При первом взносе 30% от стоимости выбранной квартиры, ежемесячные платежи не превысят платеж по ипотеке, но при этом вы не выплачиваете проценты по кредиту, а вкладываете деньги в свою квартиру. Если же вы хотите купить новую квартиру за счет средств от продажи той, в которой живете – то вам не надо продавать свою квартиру, вы можете в ней пожить до сдачи нового дома!

Условия акции: Участвуют квартиры 2-го этажа (кроме студии). Первый взнос – от 30%. Ежемесячные платежи по рассрочке – 50 000 руб. (для однокомнатной квартиры), 75 000 руб. (для двухкомнатной квартиры), 100 000 руб. (для трехкомнатной квартиры). Остаток выплачивается в декабре 2018 года.

Телефон для справок +7 (812) 337 – 3- 337.

www.zolotaya-dolina.ru