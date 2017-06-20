Генконсул Франции стал волонтёром «Ночлежки»

Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Тибо Фуррьер стал волонтёром благотворительной организации «Ночлежка» – дипломат отправился в рейс с «Ночным автобусом». На всех четырёх его стоянках месье Фуррьер кормил бездомных людей.

«Это драгоценный и поучительный опыт. Задача «Ночного автобуса» состоит не только в том, чтобы раздать пищу нуждающимся и оказать поддержку тем, кто оказался за чертой бедности, но и стать связующим звеном между двумя мирами, которые сосуществуют в двух параллельных измерениях, игнорируя друг друга. Я хочу выразить признательность и восхищение сотрудникам и волонтёрам «Ночлежки», которые самоотверженно трудятся во благо самых беззащитных. Именно они напоминают нам глубокий смысл принципов гуманизма, солидарности и братства», – говорит Тибо Фуррьер.

Фото: Фото предоставлено благотворительной организацией "Ночлежка"

«Спасибо Тибо Фуррьеру за помощь, за внимательность и чуткость к проблемам людей! Для нас волонтёрская помощь господина консула – это наглядный пример того, что для милосердия и неравнодушия не существует никаких границ и статусных рамок», – сказал Григорий Свердлин, председатель благотворительной организации «Ночлежка».