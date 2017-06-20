Новым гендиректором «Метростроя» выбран Николай Александров
Акционеры ОАО «Метрострой» выбрали нового генерального директора. Им стал Николай Александров, сын бывшего руководителя компании.
Протокол голосования, которое прошло накануне, опубликован 20 июня. За кандидатуру Николая Александрова проголосовали 99,97%, остальные воздержались. Руководить «Метростроем» он начинает с 20 июня, срок полномочий — 5 лет. Других претендентов не было.
Напомним, ранее стало известно, что в повестку внеочередного собрания акционеров 19 июня внесен вопрос о прекращении полномочий генерального директора Вадима Александрова. Он возглавил Ленметрострой в 1991 году, а с 1993 года регулярно избирался гендиректором «Метростроя». Сам он впоследствии заявил, что в качестве кандидата на свою должность будет выдвигать своего сына и заместителя Николая Александрова. Отец и сын Александровы владеют 13,62% и 24,15% акций компании соответственно.
Николай Александров занял должность замдиректора «Метростроя» в 2006 году. Как и отец, носит звание «Почетный строитель России». В 2014 году возглавил Российскую федерацию хоккея на траве.