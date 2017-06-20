Путин сказал, сколько зарабатывают граждане Киргизии в РФ

Владимир Путин озвучил, сколько зарабатывают мигранты из Киргизии в России. По словам главы государства, сумма их переводов из РФ составляет треть ВВП Киргизии.

Такие данные президент России озвучил по итогам переговоров со своим киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

"Значительный вклад в экономическое развитие Киргизии вносят денежные переводы ее граждан, работающих в России. В прошлом году объем таких трансфертов возрос почти на 20 процентов, составил почти 2 миллиарда долларов, или треть всего киргизского ВВП, а в первом квартале текущего года еще на 67 процентов выросли эти переводы, – сказал Путин и добавил: – Киргизским гражданам предоставлены льготные условия для устройства на работу, получения медицинской и социальной помощи".

"Благодаря вступлению в Евразийский экономический союз очень мы видим резкий рост товарооборота, как вы отметили, 23 процента, рост переводов наших трудовых мигрантов. И главное, мы видим, что намного легче стала жизнь граждан Кыргызстана, которые работают здесь", – ответил Путину президент Киргизии.