Экономист Степан Демура: «Ребята, аккумулируйте доллары»

Когда бежать за валютой, что будет с рублём, как на него влияет нефть – объясняет экономист Степан Демура.

Доллар и евро второй день бьют рекорды нынешнего года по отношению к рублю: за сутки американская валюта потяжелела сразу на 75 копеек, европейская впервые с декабря 2016-го достигла отметки 66 рублей. Началось это падение в понедельник, 19 июня. Цены на нефть тогда опустились меньше чем на процент, но достигли при этом уровня, на котором завершили прошлую неделю. Во вторник нефть продолжила падать, сбросила ещё 2,6 процента цены, но в начале месяца она видала и большие скачки вниз. Почему падение нефти ещё недавно не сопровождалось падением рубля, что происходит с российской валютой теперь, надолго ли этот спад – объясняет финансовый и биржевой аналитик, экономист Степан Демура.

Справка: Степан Демура окончил Московский физико-технический институт, потом Чикагский университет, в котором позже преподавал. В 1990-е годы работал биржевым аналитиком в США, с 2004-го – на российском фондовом рынке.

- Степан Геннадьевич, нефть весь месяц топчется вокруг отметок 46-48 рублей за баррель. Почему рубль теперь вдруг начал падать?

– Цены на нефть и рубль абсолютно не связаны.

- Да? Тогда что с нашим рублём делается?

– Стараниями нашего ЦБ рубль превратился в цель для carry trade. То есть, грубо говоря, вы берёте доллары под полтора процента годовых, покупаете на них рубли, а на рубли – либо рублёвые ОФЗ (облигации федерального займа, – «Фонтанка»), либо корпоративные облигации. А сейчас во всём мире начинается переоценка рисков. И поэтому все junk-облигации, то есть бросовые, начинают падение. А российские облигации по общим рейтингам, по качеству эмитента относятся именно к таким. Их падение было вопросом времени. И это время пришло. Если вы посмотрите, скажем, на индекс российских государственных облигаций, RGBI, то увидите, что он падает. Падение ускоряется, это происходит на достаточно хороших объёмах. То есть carry trade сворачивается – нерезиденты бегут из рубля: продают рубли, меняют обратно на те же доллары или евро. И возникает такое давление на рубль. А с нефтью он не особо коррелирует последние 3-4 года.

- Как раз последние года три экономисты рассказывают, как российская валюта зависит от нефти.

– Когда у нас началась вся эта катавасия с рублём? Осенью 2014-го. А причина – действия нашего ЦБ.

- Это сознательные действия? Какая-то хитрая игра на курсе?

– Нет-нет. Вы предполагаете один из двух вариантов: либо это заговор, либо – идиоты.

- И какой вариант правильный?

– Идиоты. Никакого заговора.

- Если всё дело в пресловутых ОФЗ, то нынешнего падения, видимо, можно было ожидать?

– А я давно и говорил, что на этот раз рубль угробит не рынок акций, а рынок облигаций. Что произошло в 2008-2009 годах, почему тогда начал обваливаться рубль? Потому что началось бегство из акций, номинированных в рублях. А в 2014 году обвал произошёл потому, что началось бегство из облигаций. Из так называемого высокорискованного долга. Причём тогда, по оценкам ЦБ, доля нерезидентов в ОФЗ составляла порядка 25 процентов, а сейчас они говорят уже о 31 проценте.

- Даже о 40 процентах.

– Речь идёт о процентах от общего выпуска ОФЗ, но не все выпуски ликвидны и выходят на рынок, а нерезиденты покупают только ликвидные. Так что если считать только ликвидные бумаги, то в них доля нерезидентов действительно может быть и 40 процентов, и больше.

- Вы хотите сказать, что теперь «беглецов» даже больше, чем в 2014-м? Но с чего бы им избавляться от облигаций так же резво, как тогда?

– Что произошло в 2016 году, даже в конце 2015-го? Во всём мире началось очередное бегство от риска, все корпоративные бумаги и правительственные бумаги стран развивающихся рынков начали давить. Соответственно, их начали продавливать и в России, потому что все уходят от рисков. Что сделал в этой ситуации ЦБ? Не нашёл ничего лучшего, кроме как поднять ставку, пытаясь защитить рубль, потому что валютных резервов у него практически не было. То есть тратить на поддержание рубля было нечего. Отсюда и пошла эта политика свободного курса и прочая ерунда.

- Подъём ставки объясняли тем, что надо успокоить рынок.

– А что сделал рынок в ответ на действия Центробанка? В течение часа опустил курс ещё на 20 рублей.

- Но потом курс рубля поднялся.

– Да, буквально на следующий день и Forex, и сырьевые рынки, и рынки долга развивающихся стран, то есть высокорискованного долга, развернулись. Но глупо считать, что их развернула Набиуллина.

- А кто их развернул?

– Это было просто поведение внешних рынков, а мы от них полностью зависим.

- Можно было предвидеть, что рынки поведут себя именно так?

– Конечно.

- И что должен был сделать Центробанк, чтобы сыграть на опережение?

– Знаете, я не буду говорить, что он должен делать. У нас, в конце концов, есть Минфин, Минэкономики, есть сам Центробанк. Огромное количество людей получает огромные деньги за работу. Вы хотите, чтобы я рассказал им, что они должны делать?

- А отметку, на которой начнётся разворот курса рубля в ту или другую сторону, можно просчитать заранее?

– Я постоянно предсказываю уровни, на которых начнётся разворот. Несколько сложнее назвать точное время, когда это случится, но с уровнями всегда всё работает. Весной прошлого года я говорил, что рынок РТС развернётся, дойдя до уровня 1150-1200, а рубль – при курсе 56-57 за доллар. Индекс РТС действительно развернулся на таком уровне, а сейчас это происходит с рублём.

- Может быть, вы назовёте курс рубля через месяц? Или к концу года?

– Зачем? Обычно это только смущает людей.

- Зато люди поймут, что делать: мчаться покупать доллары или рубли поберечь.

– Ничего делать не надо. Толпа всегда проигрывает, она всегда покупает доллары по восемьдесят, чтобы потом продать по шестьдесят. Все люди ведут себя одинаково: толпой бегут покупать и продавать. Ничего вы не заработаете на этом, а только потеряете. Так что сейчас уже ничего делать не надо. Опыт показывает, что советы людям давать бесполезно.

- Поздно?

– Я года два назад ещё говорил: ребята, аккумулируйте доллары. Доллары и золото.

- Золото – в каком смысле?

– В прямом: металл. Если говорить о сроке в два-три года, то это очень перспективный актив.

- У золота тоже есть своя цикличность, оно дорожает и дешевеет. Сейчас какая фаза?

– Сейчас фаза непонятная: золото находится на очень низких уровнях, и весь вопрос в том, продолжит ли оно идти вниз или упадёт, чтобы начать новый цикл роста.

- По-вашему получается, что нерезиденты, проще говоря – иностранцы, которые когда-то на свои доллары охотно покупали российские облигации, вдруг массово осознали, что пора от этих облигаций избавляться. Почему они поняли это только теперь? Может быть, коренная причина – всё-таки цены на нефть, которые медленно, но падают?

– Тот факт, что динамика курса рубля и динамика цен на нефть похожи, ещё не означает, что первое определяется вторым. Последние год-полтора дали нам огромное количество примеров: нефть стоит на месте – рубль укрепляется, нефть остаётся на месте – рубль падает. Сейчас, например, нам рассказывают, какой кошмар происходит в Персидском заливе, вот-вот, мол, начнётся война между нефтяными тайкунами. Это, дескать, такой геополитический риск для нефти! А почему тогда нефть не растёт? Если бы она росла, нам говорили бы об этом самом геополитическом риске. Но она падает – все молчат в тряпочку.

- Так она падает по объективным причинам: в США, например, растёт число буровых установок.

– Это разве вчера началось? Этот процесс идёт уже год, как минимум. И что, весь год инвесторы этого не замечали, а только сейчас у них открылись глаза?

- Наверное, некоторое время это падение нивелировалось снижением добычи, о котором договорились страны ОПЕК, поэтому могли не замечать?

– Открою вам секрет: никто в ОПЕК добычу реально не сокращал. Помололи языками – и всё. Посмотрите на таможенные данные: в Китае импорт из стран ОПЕК только увеличивался. И почему-то запасы нефти в мире выросли. Так что это «сокращение добычи» – это была только оральная интервенция.

- Пусть бы и так, но разве на оральные интервенции рынок не реагирует?

– Рынок вообще не реагирует на новости. Наоборот: наше восприятие новостей определяется движениями рынка. Инвесторы не воспринимают плохие новости, когда рынок растёт и у всех эйфория. А если рынок падает, все в страхе, у всех полные штаны, то не воспринимаются хорошие новости, все ищут только плохие.

- Вчера стало известно, что Конгресс США конкретизирует санкции в отношении России, сегодня введены новые персональные санкции. Не мог рубль среагировать на эти новости?

– Российская экономика начала загибаться в конце 2013 года, то есть ещё до обвала цен на нефть и до санкций. Так что в каких-то политических целях, пропагандистских, можно связывать курс рубля и санкции, но в реальной экономике – нет. Санкции, конечно, ускоряют коллапс российской экономики, но не более того. Не они здесь причина.

- Ещё одной причиной последнего скачка доллара называют укрепление самого доллара.

– Да какое там! Доллар в последнее время падал, только теперь немного укрепился.

- Если вернуться к бегству из российских ОФЗ, то почему мы говорим именно о нерезидентах? Почему вообще их покупало так много иностранцев?

– Это привлекательный актив. Ещё раз: нерезидент берёт долг в долларах, скажем, под полтора процента годовых. Покупает на них рубли, на рубли покупает российские облигации, у которых доходность – 7-8 процентов, иногда даже 10-12 процентов. Вот вам уже разница. При этом рубль укрепляется. И в год без какого-либо «плеча» человек спокойно зарабатывает 10-15 процентов. Это уникальная доходность. Соответственно, огромное количество хедж-фондов, инвесторов вошло в эту позицию. А потом все они начали убегать в одну маленькую дверку.

- Вот я и не могу понять: почему они побежали в эту дверку именно сейчас? Что их толкнуло?

– Постфактум можно называть любые толчки. Когда система готова к фазовому переходу, она совершает его от малейшего колебания. Вы назвали несколько причин, по которым действительно могло произойти падение рубля. Но случилось оно не по этим причинам, а потому, что рынок готов был развернуться.

- Он надолго развернулся?

– Думаю, что рубль будет теперь падать достаточно долго. Доллар пока не будет расти по отношению к евро, евро не до конца укрепился.

- Если покупать сейчас валюту, то какую – доллар или евро?

– Доллар. Это «старшая» валюта. При любых потрясениях в финансово-экономических системах «старшая» валюта всегда укрепляется. Причина простая: большая часть мирового долга, порядка 80-85 процентов, номинирована в долларах. Когда у вас проблема в экономике и финансах, у вас проблема с обслуживанием долга. То есть вам нужна валюта, в которой вы взяли долг. Соответственно, в мире сейчас огромная короткая позиция по доллару, её придётся закрывать. Поэтому покупать надо только доллары.

Беседовала Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»