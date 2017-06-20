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20.06.2017 16:48

СМИ: Российский истребитель пролетел в 1,5 м от американского самолета на Балтике

Вооруженный российский истребитель пролетел на расстоянии 1,5 м от разведывательного самолета ВВС США в Балтийском море.

Как сообщает Fox News со ссылкой на информацию от двух официальных лиц в США, инцидент произошел 19 июня. Российский самолет «быстро» пролетел мимо американского RC-135. По словам одного из источников, Су-27 «провокационно» маневрировал и «беспорядочно» летал.

Напомним, в июне произошло несколько инцидентов со сближением воздушных судов. Так, 18 июня истребитель ВВС Франции приблизился к летевшему из Петербурга в Барселону Ту-204 российской авиакомпании Red Wings. Как сообщали читатели "Фонтанки", по словам пассажиров, между краем крыла Ту-204 и истребителем оставалось несколько метров. Ранее, 6 июня, российский истребитель МиГ-31 перехватил патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии Р-3С «Орион» над нейтральными водами Баренцева моря.

 

 


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19.06.2017 15:15
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Tele2
15.06.2017 10:45
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Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
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