СМИ: Российский истребитель пролетел в 1,5 м от американского самолета на Балтике

Вооруженный российский истребитель пролетел на расстоянии 1,5 м от разведывательного самолета ВВС США в Балтийском море.

Как сообщает Fox News со ссылкой на информацию от двух официальных лиц в США, инцидент произошел 19 июня. Российский самолет «быстро» пролетел мимо американского RC-135. По словам одного из источников, Су-27 «провокационно» маневрировал и «беспорядочно» летал.

Напомним, в июне произошло несколько инцидентов со сближением воздушных судов. Так, 18 июня истребитель ВВС Франции приблизился к летевшему из Петербурга в Барселону Ту-204 российской авиакомпании Red Wings. Как сообщали читатели "Фонтанки", по словам пассажиров, между краем крыла Ту-204 и истребителем оставалось несколько метров. Ранее, 6 июня, российский истребитель МиГ-31 перехватил патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии Р-3С «Орион» над нейтральными водами Баренцева моря.