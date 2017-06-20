На мигрантах Петербург за год заработал 6 миллиардов

Иностранцы в Петербурге активнее, чем в столице, платят налоги на доходы. Ожидается, что поступления в городской бюджет от продажи патентов мигрантам в 2017 году превысят прошлогодние шесть миллиардов.

Трудовые мигранты за 2016 год получили около 266 тысяч патентов на работу в Петербурге, порядка 1100 разрешений на работу, 100 из которых – для высококвалифицированных специалистов. 60 процентов из них выдали гражданам Узбекистана, ещё 25 процентов – приезжим из Таджикистана. Подавляющее число иностранных сотрудников не является высококвалифицированными специалистами, но по итогам года, по данным Управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу, увеличили городской бюджет на шесть миллиардов рублей.

При этом именно в Петербурге иностранцы являются самыми активными налогоплательщиками. В текущем году результаты работы Единого миграционного центра в городе показали самые высокие показатели по регионам. Рост доходов от иностранцев за первый квартал 2017 года в городе на Неве вырос на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты подсчитали, что два налоговых миллиарда к апрелю городской бюджет уже получил. При этом в Москве доходы с трудовых мигрантов выросли всего на шесть процентов.

Патент обходится в три тысячи рублей в месяц и действителен от 30 дней до года с возможностью продления на 12 месяцев. Патентная система два года назад сменила «квотную» и сняла «потолок» на максимальное число нужных городу мигрантов. Между тем требования к рабочей силе ужесточились. Чтобы получить разрешительные документы, иностранцам необходимо пройти «отборочные»: сдать тесты, пройти медосмотр и приобрести ОМС. Подать документы для оформления патента или разрешения на работу (для граждан из визовых стран) в Северной столице возможно только в Едином миграционном центре.