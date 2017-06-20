У станции Сосновая Поляна электричка сбила мужчину

Мужчину, переходившего железнодорожные пути в Красносельском районе Петербурга, сбила электричка.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, наезд произошел в 14.35 20 июня на перегоне Сосновая Поляна – Лигово, когда электропоезд возвращался в Петербург.

Несмотря на то что машинист сигналил мужчине и применил экстренное торможение, избежать смертельного травмирования не удалось.

Сейчас на месте происшествия сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личность погибшего. Пока известно, что ему на вид лет 40, документов при себе у мужчины не оказалось.