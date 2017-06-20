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20.06.2017 16:14
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Один шаг до спасения маленькой жизни

Петербургские кардиологи уже спасли маленькую Ксюшу. Но до полного выздоровления ей нужно сделать один шаг, а именно, пройти курсовое лечение дорогостоящим препаратом. Его стоимость 270 тысяч. Врачи и родители Ксении просят помочь собрать нужную сумму.
Один шаг до спасения маленькой жизни

Петербургский благотворительный фонд «Наташа» просит помощи в свборе средств.

Ксения Горшенина, 3 года.

Врожденный порок сердца.

Необходим курс лечения. Препарат «Траклир» (детская форма 32,5 мг, количество: 2 упаковки). Необходимо 270 000 руб.

В благотворительный фонд «Наташа» обратились за помощью врачи детской клинической больницы № 1 г. Санкт-Петербурга с просьбой поддержать маленькую девочку после проведенной тяжелейшей операции на сердце.

Сейчас Ксюше 3 годика. У нее врожденный порок сердца, аневризма аорты, стеноз легочной артерии. Девочка приехала в Санкт-Петербург из Москвы, где ей не смогли помочь: врачи НИИ им. Бакулева отказались проводить операцию на сердце из-за высокого риска летального исхода.

Но без этой операции ребенок не смог бы больше жить. На помощь пришли питерские кардиохирурги, которые успешно провели сложнейшую операцию и вернули к жизни ребенка.

Самое страшное уже позади, но для стабилизации состояния Ксюша должна принимать препарат «Траклир». Стоимость курса – 270 000 рублей. Это лекарство понижает давление в легочной артерии и таким образом уменьшает нагрузку на сердце.

Скоро девочка вернется домой, в Москву, где должна будет получать этот препарат по квоте от государства. Однако на ее получение потребуется время (приблизительно 1-2 месяца). И врачи попросили о помощи в покупке лекарства на этот период. Без медикамента Ксюша не сможет. Его прием обязателен, перерыв в терапии невозможен ни при каких обстоятельствах. Девочка растет в самой обычной семье, и такая стоимость лекарства для её родителей просто не под силу.

«Мы очень просим поддержать ребенка! С Божьей помощью и помощью питерских хирургов Ксюше удалось сохранить жизнь, которая была под колоссальной угрозой. Операция выполнена! Выполнена удачно. И теперь самое главное – это восстановление! Лекарство нужно приобрести как можно скорее. По меркам многих тяжелых заболеваний стоимость лекарства в 270 000 рублей не столь велика. Но сложность в том, что собрать эти деньги нужно за 3-4 дня. Сейчас лето – время отпусков. Это всегда очень сложная пора для сбора пожертвований. Но у болезней нет отпусков и выходных, – говорят в фонде «Наташа». – Мы очень просим поддержать эту прекрасную девочку, которая уже так много испытала и прошла в своей жизни. Остался всего один рывок – дорогостоящее лекарство! И без вашей помощи тут не справиться!»

О том, как помочь Ксении, можно узнать на сайте БФ «Наташа» – http://fondnatasha.com/patients/ksusha_gorshenina/.


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