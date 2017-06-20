Петербуржца похитили из-за 2 тысяч рублей

Петербуржец стал жертвой похитителей, которые насильно затолкали его в автомобиль ради 2 тысяч рублей. Деньги и здоровье удалось сохранить благодаря группе задержания вневедомственной охраны, которая вовремя оказалась рядом.

Как сообщает региональное управление Росгвардии, потерпевший оказался в салоне «Фольксвагена Поло» в компании с тремя неизвестными около половины первого ночи 20 июня. Его выволокли из супермаркета на Гражданском проспекте, 119, избили и требовали денег, после чего повезли в сторону улицы Руставели. Сотрудники правоохранительных органов, получившие информацию о происшествии, обнаружили машину возле дома № 16 по улице Черкасова — все четверо сидели внутри. Вымогателей задержали.