Купи квартиру по Шияну

Еще
20:06 20.06.2017
Пришлите свою новость!
20:00
«Фонтанка» за 60 секунд – 20 июня
19:36
В июне более сотни петербуржцев пострадали от клещей на территории города
19:27
Бюджет баскетбольного «Зенита» в минувшем сезоне составил 842,5 млн рублей
19:22
Игры Кубка конфедераций смотрели хуже товарищеских матчей сборной России
19:15
Автоледи из Петербурга лишили иномарки за 6 миллионов
19:06
Защитник «Ромы» Манолас согласился перейти в «Зенит» с двукратным увеличением зарплаты
19:00
Реальные доходы россиян перестали падать
18:56
Долгострои во Всеволожском районе и Гатчине завершат новые инвесторы
18:52
Петербургский автопром затормозил
18:44
В Петербурге 7 баллов, водители – «горшочек, не вари»
18:39
СМИ: Деньги Сбербанка будут летать над городами на дронах
18:33
Долги петербургских работодателей перед сотрудниками за год сократились в три раза
18:26
Аргентинский нападающий Павон отказался переходить в «Зенит»
18:19
Продажи петербургских ретейлеров снова начали расти
18:08
"ЧВК Вагнера" и Дмитрий Уткин попали под американские санкции
18:02
«КАМАЗ» с асфальтом провалился в асфальт на Парнасе
17:57
Глава МИД ФРГ посетит Краснодар
17:46
Финские полицейские примут участие в гей-параде в Хельсинки
17:37
Генконсул Франции стал волонтёром «Ночлежки»
17:33
Петербургский боксер Хамуков завоевал право участвовать на чемпионате мира
17:26
Ударивший бойца ОМОН на Марсовом поле отправлен под домашний арест
17:06
Новым гендиректором «Метростроя» выбран Николай Александров
17:04
Путин сказал, сколько зарабатывают граждане Киргизии в РФ
16:48
СМИ: Российский истребитель пролетел в 1,5 м от американского самолета на Балтике
16:44
На мигрантах Петербург за год заработал 6 миллиардов
16:40
У станции Сосновая Поляна электричка сбила мужчину
16:32
Троицкий мост будут закрывать совсем
16:24
Бомбы на почте в Кировском районе не нашли
16:16
Ипотека в России к 2025 году может подешеветь до европейского уровня - ниже 5%
16:13
Петербуржца похитили из-за 2 тысяч рублей
15:54
В Удельном парке мужчина выпивал с «шашкой» в кармане
15:53
Росавиация препятствует оттоку российских пилотов в Китай
15:43
Шенгенская виза изменит дизайн
15:38
Wi-Fi раскидывает сети на третьей линии петербургской подземки
15:35
Законопроект о tax free внесен в Госдуму
15:28
«Аэрофлот» получил свой шестой «Оскар»
15:23
Главврач больницы в Апатитах увольняется после прямой линии с Путиным
15:16
Фрунзенский радиус метро могут не сдать в первом квартале 2018 года
15:15
Почту на Стачек проверяют кинологи
15:08
Закрыто уголовное дело против экс-соучредителя "Деловых линий" Богатикова
15:00
«Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» провели условный морской бой в Баренцевом море
14:50
Самолёт из Петербурга в Варну вылетит с 9-часовой задержкой
14:48
Путин примет в России президента Вьетнама
14:34
В Петербурге две маршрутки не довезли пассажиров до пунктов назначения
14:28
Роскосмос отсудил у Центра Хруничева 3 млрд рублей за аварию "Протона" со спутниками "Глонасс"
14:10
Столичная компания открыла продажи коттеджей за биткоины
14:05
Правительство Петербурга выделило землю под строительство завода по переработке шин
14:02
В Петербурге снова обещают грозы и сильный ветер
13:59
Обидчику омоновца на Марсовом поле просят домашний арест
13:56
Обхитрившая клиента на четверть миллиона сотрудница Альфа-банка получила условно
13:46
«Зенит» договорился с «Ростовом» о покупке Дмитрия Полоза
13:28
Глава жилкома: За 7 лет петербургская семья может накопить на трёхкомнатную квартиру
13:16
Курс доллара превысил 59 рублей
13:15
Прокуратура просит посадить Полонского на 8 лет
13:09
В Роспотребнадзоре назвали пригодные для купания озера и реки Ленобласти
12:56
ЕСПЧ признал российский закон о запрете гей-пропаганды дискриминационным
12:51
Полтавченко попросил подготовить ветеранов и блокадников к объединению трех городских больниц
12:46
Финский премьер собирал стулья за бесплатную пиццу
12:42
ВЦИОМ: Россияне смотрят прямую линию с Путиным и верят в искренность
12:36
На здание Сбербанка на Фурштатской не нашлось покупателя
12:32
В следующем году россиянам предложили двухдневную рабочую неделю в мае
12:28
У петербургского Института управления и права приостановили лицензию
12:05
Баснер не будет платить 16 млн за поддельную картину коллекционера Васильева
11:51
Утренние пробки: горожане говорят о коротком рабочем дне и опоздании в роддома
11:48
Полтавченко рассказал о петербургских врачах, которые смотрят на пациентов, как на болванку
11:30
Гендиректор "Динамо": Данни даст ответ в ближайшее время
11:26
На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи отправится 500 петербуржцев
11:20
Мнение: Большинство покупателей студий меняет жилье в течение пяти лет
11:12
СМИ: «Зенит» согласился платить защитнику Маноласу 5 млн евро в год
11:08
«Маяковская» открыта после проверки
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
20.06.2017 19:30
11 Комментариев

Купи квартиру по Шияну

Средняя петербургская семья сможет легко накопить денег, чтобы купить трехкомнатную квартиру в Петербурге: если из трех человек и за семь лет. И это не утопия, считают в Жилкомитете.
Купи квартиру по Шияну
Светлана Холявчук/Интерпресс

Потрясающее своей оптимистичностью заявление глава жилищного комитета Валерий Шиян сделал 20 июня на заседании городского правительства. Чиновник уверен, что за семь лет семья из трех человек накопит не просто на вступительный взнос, чтобы взять ипотеку с минимальным процентом на строящееся жилье, а сможет накопить всю сумму и купить квартиру без рассрочек и кредитов.

Примерная схема действий семьи из трех человек, которые хотят купить себе жилье и при этом избежать двадцатилетней ипотечной кабалы, выглядит, по чиновничьей мысли, так. Средний доход на каждого члена семьи уже сейчас якобы составляет 41 тысячу 500 рублей. Если каждый будет откладывать половину, то за 81 месяц трое смогут накопить 5,04 млн рублей. По данным Жилкомитета, этого вполне достаточно для покупки трехкомнатной квартиры. Правда, площадь у такой квартиры будет весьма небольшая — 54 квадратных метра, что, скорее, похоже на жилье в хрущевке. Впрочем, это не должно быть очень критично, ведь у жителей хрущевок, согласно принятому Госдумой закону о реновации, теперь тоже есть приятная перспектива быть расселенными и получить в недалеком будущем жилье в новых домах.

Заметим, что Валерий Шиян не уточнил, как именно должна сложиться семья, где на каждого из троих приходится по 40 тысяч рублей дохода. «Фонтанка» спросила читателей, как они видят подобный союз. Кроме очевидной схемы, когда двое взрослых зарабатывают в сумме 120 тысяч, имея одного ребенка, петербуржцы нашли и другие варианты. «Это, видимо, что-то вроде шведской семьи», – с сомнением вопрошали в блоге нашего издания. «Мама-папа по 50 -55 лет и сын/дочь лет 25-30. И все работают. И все по 42 тысячи получают. Образцовая семья!» – размышляют горожане. А некоторые пошли еще дальше, предположив, что, если семья состоит не из трех, а из четырех, или пяти человек, то накопить на квартиру для нее становится еще проще. Более того, семья из шести человек должна успеть накопить на квартиру за три с половиной года! Таким образом, если строго следовать данным Жилкомитета, у России есть отличный стимул увеличивать рождаемость и одновременно поддерживать рынок недвижимости. Что не может не сказаться положительно на перспективах выхода из экономического кризиса.

«На первый взгляд это может показаться нереальным», — отметил чиновник, завершая свое выступление. «Фонтанка» спросила застройщиков, как они себе представляют столь радужные возможности.

Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости ГК «ЦДС», рассказал, что за 5 млн рублей в Петербурге, безусловно, можно приобрести жилье в строящемся доме. Но скорее это будет хорошая двухкомнатная квартира. Трехкомнатных площадью 54 кв. м в городе практически нет. Может быть, если повезет, за эти деньги можно приобрести трехкомнатную квартиру площадью порядка 70 кв. м за КАД, на территории Ленобласти. «40 тысяч – это вполне реальная зарплата крепко стоящего на ногах человека. Но мы же понимаем, что очень редко встречаются люди с таким доходом, которые готовы 7 лет откладывать на покупку квартиры. Кроме того, копить 7 лет не очень разумно, потому что цена на жилье, как правило, растет, – поясняет строитель. – В теории мы все можем откладывать половину дохода на покупку жилья, но на практике люди хотят отдыхать, развлекаться, хорошо питаться и одеваться».

«Все покупатели очень разные и у каждого своя история, – рассказывает Татьяна Алексеева, коммерческий директор строительной компании «Норманн». – Это выглядит не как три человека с доходом 40 тысяч, а как семья из трех человек, где отец зарабатывает 120 тысяч. Такие покупатели редко копят так долго – семь лет. Обычно крупные суммы появляются у людей после продажи предыдущего жилья или получения наследства. В основном клиенты с такими доходами берут жилье в рассрочку или ипотеку, чтобы жить здесь и сейчас, не откладывая».

Любопытно, что, по данным компании, в строящихся объектах сейчас можно найти «трешку» даже и дешевле, чем за пять миллионов. В сданных домах такие цены тоже можно найти. «Например, у нас в одном из сданных домов за 4,8 млн можно купить трёхкомнатную квартиру, и это около 80 квадратных метров, – говорит Татьяна Алексеева. – Но откладывать половину доходов от 40 тысяч и ждать семь лет?»

Гендиректор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев подтверждает, что найти «трешку» за пять миллионов вполне реально. «За 5 млн вполне можно приобрести трехкомнатную квартиру в строящемся доме со сроком сдачи в 2017 году, и площадь такой квартиры будет более 80 кв. м, – поясняет он. – Но вопрос в том, что зарплата далеко не каждого петербуржца превышает хотя бы 60 тысяч, а именно столько должен зарабатывать каждый взрослый член семьи, чтобы совокупный доход семьи из трех человек составлял 120 тысяч. И достаточно сложно семье с ребенком прожить месяц на 60 тысяч, чтобы еще 60 откладывать на квартиру. Наверно, потерпеть несколько месяцев или даже год можно, но не семь же лет».

Пресс-служба «Группы ЛСР» также согласилась с тем, что, если речь идет о первичном рынке, то в бюджете 5 млн рублей вполне возможно приобрести квартиру практически любого формата и метража. На объектах компании в этом бюджете доступны студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.
 
В консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость» уточнили данные застройщиков по ценам на «трешки». Как рассказала руководитель центра Ольга Трошева, сегодня в пределах 5 млн рублей на первичном рынке жилья в Петербурге можно приобрести небольшие трехкомнатные квартиры (65-75 м2) на окраинах города и в удаленных зонах спальных районов, таких как Шушары, Ручьи, Усть-Славянка, Парголово, Колпино.

Предложение таких квартир не очень большое, реализуют подобные проекты 3-4 компании-застройщика. За пределами Петербурга, в ближайших пригородах Ленобласти, выбор значимо расширяется: есть довольно много недорогих трехкомнатных квартир в малоэтажных комплексах, причем цены начинаются от трех миллионов — например, в Янино, Сертолово, Всеволожске.

Остается добавить, что, по данным Петростата, средняя номинальная заработная плата в Петербурге в январе-феврале 2017 года составляла 49,4 тысячи рублей, а в Ленобласти — 35,6 тысячи. Информации о количестве в Петербурге «шведских семей» в Петростате найти не удалось.

Елена Зеликова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (11)
hurien
20 июня 2017 г. 20:06
Занятная организация Петростат. Средняя зарплата. значит, 49,4 тысячи. В месяц, на каждого. Вместо хлеба теперь в основном едят пирожные, надо понимать.
Владислав М
20 июня 2017 г. 20:04
cfanya001: Их фамилии не на слуху. В телевизоре, только пиарящиеся балаболы.
cfanya001
20 июня 2017 г. 20:01
Владислав М:
России нужны чиновники трезво оценивающие ситуацию,
А такие есть? Список, если можно. Хотя бы пять шесть фамилий. Или одну две. Только которые в Петербурге.
Владислав М
20 июня 2017 г. 19:58
За подобные измышления, этого Шеяна надо гнать с госслужбы в зашеи! России нужны чиновники трезво оценивающие ситуацию, а не фантазёры, цель которых запудривать людям мозги. И почему этот чиновник считает семью с 1 ребенком нормальной, если при такой рождаемости коренное население города уменьшается?
Bobanya
20 июня 2017 г. 19:52
хочется надеяться, что когда-нибудь семья господина Шияна будет зарабатывать не более 42 тысяч на лицо и семь лет подряд будет откладывать половину дохода для накопления на трешку... после люстрации, экспроприации и увольнения, например )))
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
20.06.2017 08:00

Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay

23 мая 2017 года в России начал работу бесконтактный сервис оплаты покупок с помощью смартфонов Android.
www.are.fi
19.06.2017 17:14

Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»

После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
ЖК «Граффити»
16.06.2017 17:20

В ЖК «Граффити» показали, какой красочной может быть петербургская архитектура

Строительная компания «Ойкумена» представила новое масштабное художественное произведение стрит-арта. На роспись стен двух высотных домов в жилом комплексе с символичным названием «Граффити» художников вдохновили приключения Алисы в стране чудес.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд – 20 июня
В Петербурге 7 баллов, водители – «горшочек, не вари»
Троицкий мост будут закрывать совсем
Петербуржца похитили из-за 2 тысяч рублей
Wi-Fi раскидывает сети на третьей линии петербургской подземки
Почту на Стачек проверяют кинологи
Закрыто уголовное дело против экс-соучредителя "Деловых линий" Богатикова
Самолёт из Петербурга в Варну вылетит с 9-часовой задержкой
В Петербурге снова обещают грозы и сильный ветер
Глава жилкома: За 7 лет петербургская семья может накопить на трёхкомнатную квартиру
Что мешает рассчитать Фрунзенский радиус
Купи квартиру по Шияну
Закрытые сады Северной столицы
«Горожане», пишите Путину
Футбол и выпускники заставят Петербург покраснеть
Автомобилистов «бортанули» велодорожки
Где в Петербурге попадают в ДТП
Исаакию нашли директора... мужчину
Смольный понял, почему у нас дороги плохие
Как отметить День России: гид «Фонтанки»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Карнавал-парад «Фонтанка SUP - 2017» пройдет под десятком мостов в самом центре Петербурга

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

«КАМАЗ» с асфальтом провалился в асфальт на Парнасе

«Золотая скрепка» остается в Петербурге

Новости компаний
20.06.2017 08:00
Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay
23 мая 2017 года в России начал работу бесконтактный сервис оплаты покупок с помощью смартфонов Android.
www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
ЖК «Граффити»
16.06.2017 17:20
В ЖК «Граффити» показали, какой красочной может быть петербургская архитектура
Строительная компания «Ойкумена» представила новое масштабное художественное произведение стрит-арта. На роспись стен двух высотных домов в жилом комплексе с символичным названием «Граффити» художников вдохновили приключения Алисы в стране чудес.
Банк «Санкт-Петербург»
16.06.2017 16:18
Банк «Санкт-Петербург» стал генеральным спонсором «Аллеи парящих зонтиков»
Банк «Санкт-Петербург» вновь выступил в роли генерального спонсора красочного фестиваля «Аллея парящих зонтиков».
«Победа»
15.06.2017 10:26
«Победа» стала мировым лидером по темпам роста выручки среди лоукостеров
Авиакомпания «Победа» заняла первое место в мире среди лоукостеров по темпам роста выручки, говорится в исследовании глобального отраслевого издания Airline Business.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00
Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
«Победа»
09.06.2017 16:42
«Победа» летит в Геленджик
1 июля 2017 года авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») начинает полеты из Санкт-Петербурга в Геленджик.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.