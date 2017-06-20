Купи квартиру по Шияну

Средняя петербургская семья сможет легко накопить денег, чтобы купить трехкомнатную квартиру в Петербурге: если из трех человек и за семь лет. И это не утопия, считают в Жилкомитете.

Потрясающее своей оптимистичностью заявление глава жилищного комитета Валерий Шиян сделал 20 июня на заседании городского правительства. Чиновник уверен, что за семь лет семья из трех человек накопит не просто на вступительный взнос, чтобы взять ипотеку с минимальным процентом на строящееся жилье, а сможет накопить всю сумму и купить квартиру без рассрочек и кредитов.

Примерная схема действий семьи из трех человек, которые хотят купить себе жилье и при этом избежать двадцатилетней ипотечной кабалы, выглядит, по чиновничьей мысли, так. Средний доход на каждого члена семьи уже сейчас якобы составляет 41 тысячу 500 рублей. Если каждый будет откладывать половину, то за 81 месяц трое смогут накопить 5,04 млн рублей. По данным Жилкомитета, этого вполне достаточно для покупки трехкомнатной квартиры. Правда, площадь у такой квартиры будет весьма небольшая — 54 квадратных метра, что, скорее, похоже на жилье в хрущевке. Впрочем, это не должно быть очень критично, ведь у жителей хрущевок, согласно принятому Госдумой закону о реновации, теперь тоже есть приятная перспектива быть расселенными и получить в недалеком будущем жилье в новых домах.

Заметим, что Валерий Шиян не уточнил, как именно должна сложиться семья, где на каждого из троих приходится по 40 тысяч рублей дохода. «Фонтанка» спросила читателей, как они видят подобный союз. Кроме очевидной схемы, когда двое взрослых зарабатывают в сумме 120 тысяч, имея одного ребенка, петербуржцы нашли и другие варианты. «Это, видимо, что-то вроде шведской семьи», – с сомнением вопрошали в блоге нашего издания. «Мама-папа по 50 -55 лет и сын/дочь лет 25-30. И все работают. И все по 42 тысячи получают. Образцовая семья!» – размышляют горожане. А некоторые пошли еще дальше, предположив, что, если семья состоит не из трех, а из четырех, или пяти человек, то накопить на квартиру для нее становится еще проще. Более того, семья из шести человек должна успеть накопить на квартиру за три с половиной года! Таким образом, если строго следовать данным Жилкомитета, у России есть отличный стимул увеличивать рождаемость и одновременно поддерживать рынок недвижимости. Что не может не сказаться положительно на перспективах выхода из экономического кризиса.

«На первый взгляд это может показаться нереальным», — отметил чиновник, завершая свое выступление. «Фонтанка» спросила застройщиков, как они себе представляют столь радужные возможности.

Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости ГК «ЦДС», рассказал, что за 5 млн рублей в Петербурге, безусловно, можно приобрести жилье в строящемся доме. Но скорее это будет хорошая двухкомнатная квартира. Трехкомнатных площадью 54 кв. м в городе практически нет. Может быть, если повезет, за эти деньги можно приобрести трехкомнатную квартиру площадью порядка 70 кв. м за КАД, на территории Ленобласти. «40 тысяч – это вполне реальная зарплата крепко стоящего на ногах человека. Но мы же понимаем, что очень редко встречаются люди с таким доходом, которые готовы 7 лет откладывать на покупку квартиры. Кроме того, копить 7 лет не очень разумно, потому что цена на жилье, как правило, растет, – поясняет строитель. – В теории мы все можем откладывать половину дохода на покупку жилья, но на практике люди хотят отдыхать, развлекаться, хорошо питаться и одеваться».

«Все покупатели очень разные и у каждого своя история, – рассказывает Татьяна Алексеева, коммерческий директор строительной компании «Норманн». – Это выглядит не как три человека с доходом 40 тысяч, а как семья из трех человек, где отец зарабатывает 120 тысяч. Такие покупатели редко копят так долго – семь лет. Обычно крупные суммы появляются у людей после продажи предыдущего жилья или получения наследства. В основном клиенты с такими доходами берут жилье в рассрочку или ипотеку, чтобы жить здесь и сейчас, не откладывая».

Любопытно, что, по данным компании, в строящихся объектах сейчас можно найти «трешку» даже и дешевле, чем за пять миллионов. В сданных домах такие цены тоже можно найти. «Например, у нас в одном из сданных домов за 4,8 млн можно купить трёхкомнатную квартиру, и это около 80 квадратных метров, – говорит Татьяна Алексеева. – Но откладывать половину доходов от 40 тысяч и ждать семь лет?»

Гендиректор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев подтверждает, что найти «трешку» за пять миллионов вполне реально. «За 5 млн вполне можно приобрести трехкомнатную квартиру в строящемся доме со сроком сдачи в 2017 году, и площадь такой квартиры будет более 80 кв. м, – поясняет он. – Но вопрос в том, что зарплата далеко не каждого петербуржца превышает хотя бы 60 тысяч, а именно столько должен зарабатывать каждый взрослый член семьи, чтобы совокупный доход семьи из трех человек составлял 120 тысяч. И достаточно сложно семье с ребенком прожить месяц на 60 тысяч, чтобы еще 60 откладывать на квартиру. Наверно, потерпеть несколько месяцев или даже год можно, но не семь же лет».

Пресс-служба «Группы ЛСР» также согласилась с тем, что, если речь идет о первичном рынке, то в бюджете 5 млн рублей вполне возможно приобрести квартиру практически любого формата и метража. На объектах компании в этом бюджете доступны студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.



В консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость» уточнили данные застройщиков по ценам на «трешки». Как рассказала руководитель центра Ольга Трошева, сегодня в пределах 5 млн рублей на первичном рынке жилья в Петербурге можно приобрести небольшие трехкомнатные квартиры (65-75 м2) на окраинах города и в удаленных зонах спальных районов, таких как Шушары, Ручьи, Усть-Славянка, Парголово, Колпино.

Предложение таких квартир не очень большое, реализуют подобные проекты 3-4 компании-застройщика. За пределами Петербурга, в ближайших пригородах Ленобласти, выбор значимо расширяется: есть довольно много недорогих трехкомнатных квартир в малоэтажных комплексах, причем цены начинаются от трех миллионов — например, в Янино, Сертолово, Всеволожске.

Остается добавить, что, по данным Петростата, средняя номинальная заработная плата в Петербурге в январе-феврале 2017 года составляла 49,4 тысячи рублей, а в Ленобласти — 35,6 тысячи. Информации о количестве в Петербурге «шведских семей» в Петростате найти не удалось.

Елена Зеликова,

«Фонтанка.ру»