В Удельном парке мужчина выпивал с «шашкой» в кармане

«Шашку» нашли у посетителя Удельного парка в Петербурге. Обладатель пиротехники привлек внимание силовиков тем, что распивал спиртное в популярном месте отдыха горожан.

Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области, 26-летнего посетителя в Удельном парке патруль увидел около девяти вечера 19 июня. К тому времени местный житель успел выпить и закусить. На стандартный вопрос гвардейцев, имеются ли у него запрещённые для гражданского оборота предметы, мужчина стал заметно нервничать. Поэтому нетрезвого гражданина довезли до отдела полиции, где ему выписали штраф за распитие алкоголя в общественном месте. Кроме того, при досмотре полицейские нашли шумовую «шашку». Несмотря на относительную безобидность предмета, на место вызвали инженера-сапера ОМОНа.