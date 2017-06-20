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20.06.2017 15:53
7 Комментариев

Росавиация препятствует оттоку российских пилотов в Китай

Росавиация официально известила китайских коллег о прекращении проверки лицензий российских пилотов, что является необходимым условием для их трудоустройства в иностранные авиакомпании. О получении официального письма Авиационная администрация Китая СААС 20 июня известила рекрутинговое агентство VOR Holdings, которое обратилось к ним с запросом о разъяснении ситуации.

В ответ китайские чиновники пояснили, что узнали из письма о том, что Росавиация более не предоставляет верификационное письмо для подтверждения легальности лицензий пилотов транспортной авиации (ATPL).

В том случае, если российский пилот и китайская авиакомпания, куда он трудоустраивается, будут настаивать на получении подтверждения от СААС, российский гражданин будет обязан самостоятельно предоставить новый список документов. В него входит загранпаспорт, лицензия ATPL, личное письмо с авторизацией, а также подтверждение от Росавиации в электронном виде или на бумаге.

«Новая процедура может привести в нежелательным международным трудностям. Авиакомпания должна взять на себя всю ответственность за возможный результат», – отмечается в письме СААС.

Как ранее сообщала "Фонтанка", 16 июня рекрутинговое агентство UNIC Aviation, занимающееся набором экипажей в китайские авиакомпании, заявило, что последние прекратят принимать на работу пилотов с российской лицензией "пилота транспортной авиакомпании" (ATPL). В качестве объяснения сообщается, что каждые три месяца чиновники Авиационной администрации Китая (СААС) встречаются, чтобы наладить кооперацию с другими странами. По их мнению, российские авиационные власти более не удовлетворяют "международным стандартам координации". Опубликованное сообщение было удалено с сайта агентства через несколько часов. Ранее Минтранс заявил, что собирается остановить отток российских пилотов в зарубежные авиакомпании.

Ешё в прошлом году "Фонтанка" сообщала о готовящемся массовом исходе пилотов из Петербурга в китайские авиакомпании. Среди причин командиры экипажей называли сокращение заработной платы, отсутствие финансовых перспектив в ближайшие пять лет, а также желание "испытать себя".


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (7)
Modest
20 июня 2017 г. 17:42
Холопья разбегаются, бумажный частокол не помогает.
gri
20 июня 2017 г. 17:33
молодцы, подсуетились: вместо того,чтобы улучшить условия работников и поднять зарплату— пошли обычным путем
Snaky
20 июня 2017 г. 17:31
nordhell: Если каждому работнику платить — этож на новую яхту тогда может не хватить. :)
nordhell
20 июня 2017 г. 17:29
да... привлекать зп в РФ не умеют....
hell9000
20 июня 2017 г. 16:52
Профсоюзы у летчиков надо убирать,эти "защитники" прав трудящихся "съедают" всю зарплату у пилотов,рождают ненужные споры и напряжение в обществе.Профсоюзы сейчас это настоящие паразиты они не решают никакие вопросы,чтобы как то оправдать украденные у рабочих деньги они стравливают их между собой,между работниками разных подразделений организации,тем самым организация несет убытки,выделяя больше средств на организационные вопросы,когда нужно было просто выделить средства на удаление из организации этих паразитов,под название профсоюз..
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В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
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