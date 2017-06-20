Росавиация препятствует оттоку российских пилотов в Китай

Росавиация официально известила китайских коллег о прекращении проверки лицензий российских пилотов, что является необходимым условием для их трудоустройства в иностранные авиакомпании. О получении официального письма Авиационная администрация Китая СААС 20 июня известила рекрутинговое агентство VOR Holdings, которое обратилось к ним с запросом о разъяснении ситуации.

В ответ китайские чиновники пояснили, что узнали из письма о том, что Росавиация более не предоставляет верификационное письмо для подтверждения легальности лицензий пилотов транспортной авиации (ATPL).

В том случае, если российский пилот и китайская авиакомпания, куда он трудоустраивается, будут настаивать на получении подтверждения от СААС, российский гражданин будет обязан самостоятельно предоставить новый список документов. В него входит загранпаспорт, лицензия ATPL, личное письмо с авторизацией, а также подтверждение от Росавиации в электронном виде или на бумаге.

«Новая процедура может привести в нежелательным международным трудностям. Авиакомпания должна взять на себя всю ответственность за возможный результат», – отмечается в письме СААС.

Как ранее сообщала "Фонтанка", 16 июня рекрутинговое агентство UNIC Aviation, занимающееся набором экипажей в китайские авиакомпании, заявило, что последние прекратят принимать на работу пилотов с российской лицензией "пилота транспортной авиакомпании" (ATPL). В качестве объяснения сообщается, что каждые три месяца чиновники Авиационной администрации Китая (СААС) встречаются, чтобы наладить кооперацию с другими странами. По их мнению, российские авиационные власти более не удовлетворяют "международным стандартам координации". Опубликованное сообщение было удалено с сайта агентства через несколько часов. Ранее Минтранс заявил, что собирается остановить отток российских пилотов в зарубежные авиакомпании.

Ешё в прошлом году "Фонтанка" сообщала о готовящемся массовом исходе пилотов из Петербурга в китайские авиакомпании. Среди причин командиры экипажей называли сокращение заработной платы, отсутствие финансовых перспектив в ближайшие пять лет, а также желание "испытать себя".