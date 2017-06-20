«В Питере — пить» как двигатель торговли

Еще
20:38 21.06.2017
Пришлите свою новость!
19:27
Самострой у Шуваловского кладбища так и не снесли
19:21
"Аэрофлот" и S7 вошли в топ-100 лучших в мире авиаперевозчиков
19:16
Губернатор выбрал, кого отправить в Горизбирком
19:09
Биржа России закрылась в минусе
19:04
Русских хакеров обвинили в попытке взлома на выборах президента США в 21 штате
18:58
Сборная России проигрывает Португалии после первого тайма
18:54
Швеция обвинила российский Су-27 в опасном сближении
18:50
Самолеты НАТО вновь сопроводили борт Шойгу над Балтикой
18:39
Трое человек пострадали в лобовом столкновении на Колтушском шоссе
18:29
Манчини выпускает против ЦСКА Новосельцева и Панюкова
18:16
«Пётр Великий», «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» "утопили" подлодку в Арктике
18:11
Глава Роскачества рассказал о причинах фальсификации российского мёда
18:01
Минсельхоз не ждёт роста цен на гречку в России
17:44
В НАТО объяснили, зачем послали истребитель к самолёту Шойгу
17:37
На Садовой водитель и пенсионер-пешеход поссорились до кулаков
17:29
СМИ: Максакова довольна ходом расследования дела об убийстве ее мужа. Как юрист
17:01
В Финляндии выпал снег
16:59
Малые партии попросили депутатов ЗакСа следить за чистотой водоемов и не опаздывать
16:45
Петербургский легкоатлет Алексеев дисквалифицирован на 4 года за допинг
16:39
Звягинцев и Гребенщиков попросили Верховный суд контролировать дело историка Дмитриева
16:35
Петербургские дома со старыми лифтами включат в программу капремонта
16:26
Главные криминалисты РФ подтвердили: сбитый в Балашихе мальчик был пьян
16:20
Мутко: ФИФА удовлетворена посещаемостью матчей
16:16
Умер создатель разведгруппы "Вымпел" Юрий Дроздов
16:14
С июля квартплата петербуржцев вырастет на 6%
16:10
Бывший директор «Гоголь-центра» арестован за «Сон в летнюю ночь»
16:02
Петербургские депутаты просят обеспечить бесплатной медпомощью всех студентов
15:50
В Морском университете имени Макарова может появиться военная кафедра
15:32
Объявлен конкурс на должность председателя горсуда Петербурга
15:30
Смольный хочет изменить порядок распределения мест под автолавки
15:17
В Кремле сообщили о подготовке ответных санкций в отношении США
15:15
"Россия" вводит дополнительные рейсы в Крым
15:12
Росгвардия проведёт проверку в связи с задержаниями журналистов 26 марта
15:01
На финских дорогах устроили охоту на лихачей
14:48
ВЦИОМ: Россияне стали больше смотреть мультфильмы
14:43
Спикер ЗакСа запретил оппозиционерам задавать вопросы о политических репрессиях
14:41
Шойгу пообещал адекватный ответ наращиванию сил НАТО у границ России
14:30
Эксперты: Не более 5% покупателей могут самостоятельно накопить на квартиру в сегменте массового спроса
14:16
Тонны отравленного кунжута не пустили в Петербург из Гватемалы
14:14
Спикер ЗакСа: Митинги когда-то привели к развалу СССР
14:01
Карпин: Предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, наверное, сжечь
14:00
Евгения Васильева переквалифицировалась в управдомы
13:42
Манчини хочет заполучить в "Зенит" игрока из второй лиги Италии
13:39
В Петербурге увеличили число парковок для болельщиков Кубка конфедераций
13:31
Из-за взорвавшейся бутылки с квасом петербурженка получила контузию глаза
13:27
HR-гуру Светлана Иванова: Голод и боль - лучшие мотиваторы
13:22
Нападающий СКА Дадонов близок к переходу в НХЛ
13:18
Медведев сравнил лето в Москве с бразильской зимой
13:03
Песков перевел стрелки на Шойгу в истории с видео «из Сирии», которое Путин показал Стоуну
12:59
В мае в России зафиксировано рекордное количество ипотечных сделок
12:56
Песков не стал комментировать встречу Порошенко и Трампа
12:45
Пробки: петербуржцы предлагают разгрузить дороги за счет женщин
12:41
ИТМО вошёл в рейтинг лучших университетов Европы
12:32
Су-27 прогнал натовский истребитель, подлетевший к борту Шойгу над Балтикой
12:25
Пассажиры: Рейс Москва -Тбилиси задержал пассажир с бензопилой
12:16
Тарья Халонен cфотографировалась в образе бомжа
12:12
Путин продлил полномочия Титова как бизнес-омбудсмена
12:00
Выпускников после «Алых парусов» ночные автобусы подвезут к открытому метро
11:47
Мужчине дали 5 лет колонии за заражение 17-летней подруги ВИЧ
11:39
Главный синоптик рассказал, когда в Петербурге потеплеет
11:33
Госдума разрешила скрыть топ-чиновникам данные о собственности от СМИ
11:25
На Южном шоссе построят ПНД
11:16
Доллар поднялся выше 60 рублей
11:12
В погоне со стрельбой на Энгельса задержан бывший замначальника Невского УМВД
11:07
Очевидцы: С территории яхт-клуба на Карповке неизвестные вывозят яхты
11:02
В Ленобласти в ДТП с лосями погибли четыре человека
10:58
В честь героев войны в Петербурге зажгут сотню свечей
10:50
Курс доллара впервые с февраля превысил 60 рублей
10:42
Ещё один финский город обезопасит пешеходную улицу от терактов
10:36
Госдеп займется расследованием в отношении Клинтон
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
21.06.2017 20:20
0 Комментариев

«В Питере — пить» как двигатель торговли

Торговцы сувенирами продают футболки и кружки с надписями «В Питере — пить» и «На лабутенах — ах» на десятки миллионов. Но эти доходы проходят мимо кассы автора хитов, группы «Ленинград». Почему – узнала «Фонтанка».
«В Питере — пить» как двигатель торговли
Елена Мулина/Интерпресс

Музыканты утверждают, что тоже не остаются в накладе, продавая во время концертов официальную продукцию, но все-таки пытаются усилить правовую защиту своего бренда. Тем временем торговцы сувениркой с нетерпением ждут новых шлягеров.

Экс-глава комитета по туризму Виктор Кононов, в первые же дни массового распространения «В Питере — пить» поблагодаривший Шнура от имени города за песню, оказался прав. http://www.fontanka.ru/2016/05/04/069 Сейчас фраза стала визитной карточкой Северной столицы, едва ли не наравне с крейсером «Аврора» и «Медным всадником», а продукция с этим слоганом рядом с традиционными матрешками и ушанками заняла почетное место в сувенирных лавках самых популярных туристических мест.

Это не прошло незамеченным для самой группы. Сергей Шнуров еще в сентябре 2016 года опубликовал в своем Instagram видео, в котором находит в лавке на канале Грибоедова футболку со своим портретом. Лидер «Ленинграда» удивляется цене на товар и просит скидку. «За двести куплю!», — говорит Шнуров. Продавец отвечает, что ей необходимо согласовать это с директором. «И что, берут это говно?», – интересуется музыкант. «Да, просто влёт», — сообщает продавец. «Вот это еще» Да! Ужас какой!», заключает Шнуров. Ирония музыканта понятна — «Ленинград» не получает дохода от этих продаж.

В Питере — носить

Объем рынка продукции с символикой «Ленинграда» оценить непросто; по подсчету «Фонтанки», только в центре города около 40 лавок продают продукцию, вдохновленную творчеством Сергея Шнурова, в интернете такие товары продают еще десятки магазинов. Оборот каждой точки от товара с фразами песен – под 1,5 млн рублей в месяц, а с момента выхода хитов «В Питере — пить» и «Экспонат» – почти 20 млн.

Ассортимент у торговцев сувенирами не слишком разнообразен: футболки «В Питере — пить» и портрет Шнура в черном и белом варианте – от 400 до 490 рублей, кружки – 200-250 рублей. Зато стабилен спрос. По словам продавцов, каждая точка продает в среднем 10-15 футболок со Шнуром в неделю. По популярности лидер «Ленинграда» уступает только президенту Путину — с ним берут 20-22 футболки в неделю.

«Покупают в основном русские, кто приехал из других городов, ... ребята, которые были на концертах», – рассказал продавец точки на канале Грибоедова. Впрочем, его коллега с Невского проспекта отмечает, что после зарубежных гастролей (к примеру, в 2016 году группа посетила Лондон, Вену, Берлин, Лимассол — прим.ред.) Шнура узнают и иностранцы. А вот кружки пользуются меньшей популярностью, — удается продать штук 5 в неделю. «Видимо, пить как-раз Шнуров не вдохновляет, только носить», – делится соображениями продавец. Таким образом, в месяц средняя сувенирная лавка зарабатывает на «Ленинграде» более 30 тысяч рублей.

У интернет-магазинов выбор побогаче, но и цены выше. Например, сайт «Футболки.ру» предлагает пять вариантов дизайна футболок «В Питере – пить» по 700-750 рублей. Продавец сувениров «Мистербант» (три торговые точки и одноименный интернет-магазин), предлагает 18 футболок со слоганами «В Питере – пить» и «На лабутенах», а также брелоки, кружки, зонты. Магазин аксессуаров для сотовых телефонов Ipapai предлагает чехол для смартфона «В Питере — пить» за 590 рублей, интернет-магазин «Дело в чае» предлагает подарочную баночку с той же фразой за 257 рублей. Зарабатывают на «Ленинграде» не только петербуржцы. Например, московский магазин PrintBar предлагает коллекцию мужских и женских футболок «Ленинград» с образами Сергея Шнурова, стилизованными под изображения Ван Гога и Че Гевары по цене от 999 до 1049 рублей.

Если приезжих туристов привлекают футболки со Шнуром, то среди самих петербуржцев сегодня спрос уже спал. «Когда вышли песни про «Лабутены» и «В Питере – пить», продавали 20-30 футболок в неделю, сейчас 1-3», – говорит владелец магазина «Росатрибут» Виктор Белявский. Он продолжает следить за творчеством «Ленинграда», но пока у группы нет хитов, подходящих под печать на футболках и кружках. «Но если такие будут, сделаем», – говорит он.

По данным Смольного, только в Центральном районе числится 175 сезонных точек, многие из которых специализируются на продаже сувениров. В числе их владельцев, называют, к примеру одного из крупнейших участников рынка нестационарной торговли — компанию «Союз». Также в прошлом году несколько привлекательных мест на Невском проспекте, канале Грибоедова и Дворцовой площади выиграла компания «Алые паруса», которая специализируется на речных круизах. Кроме них, товары с цитатами из «Ленинграда» продают и магазин рок-атрибутики Castle Rock, и даже «Дом книги». На сайте последнего – открытки, магниты и сумки «В Питере — пить», хотя в самом магазине они в данный момент отсутствуют.

«Можем хоть Adidas напечатать»

На вопрос о происхождении своей продукции продавцы реагируют по-разному. Так, в магазине сувениров в переходе на Невском проспекте корреспонденту «Фонтанки» уверенно заявили, что закупают продукцию «у компании, у которой с группой договор». Однако, почему футболка в сувенирной лавке в два с половиной раза дешевле, чем в официальном магазине, продавщица ответить не смогла. В Castle Rock сообщили, что его поставщик позиционирует товар как лицензионный, но стопроцентной уверенности в этом у ретейлера нет. В компании подчеркивают, что больших денег на «Ленинграде» не делают. «Держим этот ассортимент потому, что у самой группы не очень хорошо с сувенирной продукцией», – пояснил сотрудник крупнейшего в городе рок-бутика. А вот работник торговой точки на канале Грибоедова честно признался, что ничего не знает о происхождении своего товара. «Но сам Шнур вроде бы не в претензии, он приходил сюда, когда я работал», – рассказал он.

На бирках футболок, которыми завалены прилавки, указаны всего три фирмы – Uzin Tex, combi-gift и «Клико». На сайте Uzin Tex говорится, что это производитель текстильной продукции, зарегистрирован в Шанхае, но никаких упоминаний о сотрудничестве с группой «Ленинград» у компании нет. Сайт combi-gift вовсе оказался нерабочим. На просторах сети нашелся продавец сувениров со схожим названием – combigifts, но в компании утверждают, что никогда не выпускали товары с символикой «Ленинграда». Зато в «Клико» признались, что действительно обеспечили футболками «В Питере — пить» сувенирные лавки Северной столицы. Вопрос об авторских правах владельца фирмы Александра Садовникова не смутил. «Мы печатаем на заказ, эскизы, которые нам приносят, не проверяем. Можем хоть Adidas напечатать», – сообщил он.

Свой доход от их продажи предприниматель не назвал, но отметил, что ретейлеры продают сувенирку со Шнуром с наценкой 100-150%. Впрочем, сейчас компания футболок не выпускает. «То, что вы видите в сувенирных лавках – уже остатки», – утверждает владелец «Клико».

Пиратство в правовом поле*

«Фонтанка» попросила пояснить позицию саму группировку «Ленинград». Ответ пресс-службы был лаконичен. «Мы концентрируемся на основной деятельности, следить, кто чего выпускает, нет сил и возможности», – сказал представитель коллектива. «Пока руки не дошли», – добавил он после паузы.

Однако слова продавцов о том, что у самой группы «плохо с сувениркой» в «Ленинграде» опровергли. Официальную продукцию выпускает петербургская компания Trailhead Wear Indastree. Ее можно приобрести на концертах, а также на сайте Trailhead. Объемы продаж в «Ленинграде» прокомментировать отказались. В Trailhead сообщили, что отгрузки группе перед концертами исчисляются «тысячами экземпляров». Правда, лицензионные футболки «Ленинграда» стоят в 3-5 раз дороже, чем в сувенирных лавках, – 1199 до 1999 рублей, также в наличии кепки и шапки.

Впрочем, формально штампующие футболки с фразами из песен «Ленинграда» не нарушают закон, пояснил «Фонтанке» Сергей Невзоров, управляющий партнер компании Claims, специализирующейся на консалтинге в сфере интеллектуальной собственности.

По его словам, конкретные строчки из хитов «Ленинграда» в настоящий момент не зарегистрированы музыкальной группой в качестве товарных знаков. Закон об авторских правах тут тоже не сильно поможет. «Если это лишь строка «В Питере — пить», либо «Ты просто космос!» – критерий оригинальности, необходимый для придания им авторско-правовой защиты, скорее всего, не будет соблюден», – прокомментировал эксперт.

Сам бренд «Ленинград» тоже защищен довольно скудно. По данным Роспатента, группа подала заявку на регистрацию своего товарного знака еще в 2015 году, но пока не получила подтверждение. Более тщательно охраняется бренд самого Сергея Шнурова — в реестре Роспатента есть три товарных знака музыканта, а также один его компании «Шнур’ОК». Кроме того, в реестрах Роспатента значатся несколько товарных знаков, защищающих ресторан «КОКОКО» и балетную школу «Айседора», принадлежащие жене Шнурова – Матильде.

Впрочем, отечественные исполнители в принципе не так сильно озабочены охраной своих брендов, как их зарубежные коллеги. Рекордсменом является Алла Пугачева, на счету которой около 20 знаков. Но, для сравнения, у Elvis Presley Enterprises Inc. их число близится к 400. Российские музыканты пока не научились извлекать доходы из своих брендов, поэтому и не хотят тратить ресурсы на их защиту, считает Сергей Невзоров. Впрочем, у "Ленинграда" есть все шансы исправить положение. Компания исправила замечания Роспатента, и решение о регистрации ее товарного знака может быть принято в течение ближайших месяцев.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Управляющий партнер CLC Наталья Шатихина: Дело Киркорова и Маруани закончится чистой пиар-историей
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Объединение строителей СПб»
21.06.2017 17:30

Членов «Объединения строителей СПб» оперативно избавили от доплат

Сорок пять строительных компаний – членов СРО А «Объединение строителей СПб», избавлены от необходимости доплачивать деньги в фонд обеспечения договорных обязательств при повышении их уровня ответственности.
ПАО «Группа ЛСР»
21.06.2017 15:34

Проекты «Группы ЛСР» стали лауреатами национального этапа конкурса FIABCI PRIX D`EXCELLENCE 2017

20 июня в Москве состоялась торжественная церемония награждения участников национального этапа премии в сфере недвижимости FIABCI PRIX D`EXCELLENCE 2017
Tele2
19.06.2017 15:15

Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен

Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«В Питере — пить» как двигатель торговли
"Аэрофлот" и S7 вошли в топ-100 лучших в мире авиаперевозчиков
Минсельхоз не ждёт роста цен на гречку в России
Членов «Объединения строителей СПб» оперативно избавили от доплат
Проекты «Группы ЛСР» стали лауреатами национального этапа конкурса FIABCI PRIX D`EXCELLENCE 2017
Смольный хочет изменить порядок распределения мест под автолавки
Путин продлил полномочия Титова как бизнес-омбудсмена
Курс доллара впервые с февраля превысил 60 рублей
Сторонники Навального пожаловались в СК на чиновников Минкомсвязи и Роскомнадзора
Основатель Uber покинул пост главы компании
«В Питере — пить» как двигатель торговли
Сыра нет, но вы держитесь
Кого из директоров ударит током
13 секретов «волка с Уолл-стрит»
Дмитрий Потапенко: «Что делать с 10 млн руб? Переведите их в доллары и не морочьте голову!»
Забивака совершит удар мимо кассы
Разгонит ли BMW конвейер в Шушарах
Торги ждут рекламную паузу
Шопинг уходит из Гостиного двора
Частникам закрыли небо
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Звягинцев и Гребенщиков попросили Верховный суд контролировать дело историка Дмитриева

В погоне со стрельбой на Энгельса задержан бывший замначальника Невского УМВД

фото с сайта vk.com

В Мурманской области выпал снег

Новости компаний
«Объединение строителей СПб»
21.06.2017 17:30
Членов «Объединения строителей СПб» оперативно избавили от доплат
Сорок пять строительных компаний – членов СРО А «Объединение строителей СПб», избавлены от необходимости доплачивать деньги в фонд обеспечения договорных обязательств при повышении их уровня ответственности.
ПАО «Группа ЛСР»
21.06.2017 15:34
Проекты «Группы ЛСР» стали лауреатами национального этапа конкурса FIABCI PRIX D`EXCELLENCE 2017
20 июня в Москве состоялась торжественная церемония награждения участников национального этапа премии в сфере недвижимости FIABCI PRIX D`EXCELLENCE 2017
Tele2
19.06.2017 15:15
Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен
Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
garant.spb.ru
16.06.2017 16:28
Компания «Гарант» выпустила новый информационный блок «Интернет-семинары»
В июне 2017 года компания «Гарант» выпустила новый информационный блок «Интернет-семинары», который вобрал в себя весь 11-летний опыт развития проекта «Всероссийские спутниковые онлайн-семинары».
MASTER Серебристый бульвар 19
15.06.2017 16:19
MASTER девелопмент завоевал гран-при конкурса “WEB-Realtor-2017”
Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области назвала победителей XI ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ WEB-REALTOR-2017
Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса»
15.06.2017 11:34
В Санкт-Петербурге состоялся деловой форум Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса»
8 июня 2017 года при поддержке Альфа-Банка в Санкт-Петербурге на площадке комплекса «Ленэкспо» прошел деловой форум Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса».
«Победа»
15.06.2017 10:26
«Победа» стала мировым лидером по темпам роста выручки среди лоукостеров
Авиакомпания «Победа» заняла первое место в мире среди лоукостеров по темпам роста выручки, говорится в исследовании глобального отраслевого издания Airline Business.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
Setl Group
14.06.2017 12:12
Setl Group и «Петербургская Недвижимость» стали «Лидерами отрасли 2016»
Setl Group и «Петербургская Недвижимость» заняли первое место во Всероссийском бизнес-рейтинге в Северо-Западном регионе и признаны организациями с высшим уровнем надежности – каждая в своей категории рейтинга.
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.