«В Питере — пить» как двигатель торговли

Торговцы сувенирами продают футболки и кружки с надписями «В Питере — пить» и «На лабутенах — ах» на десятки миллионов. Но эти доходы проходят мимо кассы автора хитов, группы «Ленинград». Почему – узнала «Фонтанка».

Музыканты утверждают, что тоже не остаются в накладе, продавая во время концертов официальную продукцию, но все-таки пытаются усилить правовую защиту своего бренда. Тем временем торговцы сувениркой с нетерпением ждут новых шлягеров.

Экс-глава комитета по туризму Виктор Кононов, в первые же дни массового распространения «В Питере — пить» поблагодаривший Шнура от имени города за песню, оказался прав. http://www.fontanka.ru/2016/05/04/069 Сейчас фраза стала визитной карточкой Северной столицы, едва ли не наравне с крейсером «Аврора» и «Медным всадником», а продукция с этим слоганом рядом с традиционными матрешками и ушанками заняла почетное место в сувенирных лавках самых популярных туристических мест.

Это не прошло незамеченным для самой группы. Сергей Шнуров еще в сентябре 2016 года опубликовал в своем Instagram видео, в котором находит в лавке на канале Грибоедова футболку со своим портретом. Лидер «Ленинграда» удивляется цене на товар и просит скидку. «За двести куплю!», — говорит Шнуров. Продавец отвечает, что ей необходимо согласовать это с директором. «И что, берут это говно?», – интересуется музыкант. «Да, просто влёт», — сообщает продавец. «Вот это еще» Да! Ужас какой!», заключает Шнуров. Ирония музыканта понятна — «Ленинград» не получает дохода от этих продаж.

В Питере — носить

Объем рынка продукции с символикой «Ленинграда» оценить непросто; по подсчету «Фонтанки», только в центре города около 40 лавок продают продукцию, вдохновленную творчеством Сергея Шнурова, в интернете такие товары продают еще десятки магазинов. Оборот каждой точки от товара с фразами песен – под 1,5 млн рублей в месяц, а с момента выхода хитов «В Питере — пить» и «Экспонат» – почти 20 млн.

Ассортимент у торговцев сувенирами не слишком разнообразен: футболки «В Питере — пить» и портрет Шнура в черном и белом варианте – от 400 до 490 рублей, кружки – 200-250 рублей. Зато стабилен спрос. По словам продавцов, каждая точка продает в среднем 10-15 футболок со Шнуром в неделю. По популярности лидер «Ленинграда» уступает только президенту Путину — с ним берут 20-22 футболки в неделю.

«Покупают в основном русские, кто приехал из других городов, ... ребята, которые были на концертах», – рассказал продавец точки на канале Грибоедова. Впрочем, его коллега с Невского проспекта отмечает, что после зарубежных гастролей (к примеру, в 2016 году группа посетила Лондон, Вену, Берлин, Лимассол — прим.ред.) Шнура узнают и иностранцы. А вот кружки пользуются меньшей популярностью, — удается продать штук 5 в неделю. «Видимо, пить как-раз Шнуров не вдохновляет, только носить», – делится соображениями продавец. Таким образом, в месяц средняя сувенирная лавка зарабатывает на «Ленинграде» более 30 тысяч рублей.

У интернет-магазинов выбор побогаче, но и цены выше. Например, сайт «Футболки.ру» предлагает пять вариантов дизайна футболок «В Питере – пить» по 700-750 рублей. Продавец сувениров «Мистербант» (три торговые точки и одноименный интернет-магазин), предлагает 18 футболок со слоганами «В Питере – пить» и «На лабутенах», а также брелоки, кружки, зонты. Магазин аксессуаров для сотовых телефонов Ipapai предлагает чехол для смартфона «В Питере — пить» за 590 рублей, интернет-магазин «Дело в чае» предлагает подарочную баночку с той же фразой за 257 рублей. Зарабатывают на «Ленинграде» не только петербуржцы. Например, московский магазин PrintBar предлагает коллекцию мужских и женских футболок «Ленинград» с образами Сергея Шнурова, стилизованными под изображения Ван Гога и Че Гевары по цене от 999 до 1049 рублей.

Если приезжих туристов привлекают футболки со Шнуром, то среди самих петербуржцев сегодня спрос уже спал. «Когда вышли песни про «Лабутены» и «В Питере – пить», продавали 20-30 футболок в неделю, сейчас 1-3», – говорит владелец магазина «Росатрибут» Виктор Белявский. Он продолжает следить за творчеством «Ленинграда», но пока у группы нет хитов, подходящих под печать на футболках и кружках. «Но если такие будут, сделаем», – говорит он.

По данным Смольного, только в Центральном районе числится 175 сезонных точек, многие из которых специализируются на продаже сувениров. В числе их владельцев, называют, к примеру одного из крупнейших участников рынка нестационарной торговли — компанию «Союз». Также в прошлом году несколько привлекательных мест на Невском проспекте, канале Грибоедова и Дворцовой площади выиграла компания «Алые паруса», которая специализируется на речных круизах. Кроме них, товары с цитатами из «Ленинграда» продают и магазин рок-атрибутики Castle Rock, и даже «Дом книги». На сайте последнего – открытки, магниты и сумки «В Питере — пить», хотя в самом магазине они в данный момент отсутствуют.

«Можем хоть Adidas напечатать»

На вопрос о происхождении своей продукции продавцы реагируют по-разному. Так, в магазине сувениров в переходе на Невском проспекте корреспонденту «Фонтанки» уверенно заявили, что закупают продукцию «у компании, у которой с группой договор». Однако, почему футболка в сувенирной лавке в два с половиной раза дешевле, чем в официальном магазине, продавщица ответить не смогла. В Castle Rock сообщили, что его поставщик позиционирует товар как лицензионный, но стопроцентной уверенности в этом у ретейлера нет. В компании подчеркивают, что больших денег на «Ленинграде» не делают. «Держим этот ассортимент потому, что у самой группы не очень хорошо с сувенирной продукцией», – пояснил сотрудник крупнейшего в городе рок-бутика. А вот работник торговой точки на канале Грибоедова честно признался, что ничего не знает о происхождении своего товара. «Но сам Шнур вроде бы не в претензии, он приходил сюда, когда я работал», – рассказал он.

На бирках футболок, которыми завалены прилавки, указаны всего три фирмы – Uzin Tex, combi-gift и «Клико». На сайте Uzin Tex говорится, что это производитель текстильной продукции, зарегистрирован в Шанхае, но никаких упоминаний о сотрудничестве с группой «Ленинград» у компании нет. Сайт combi-gift вовсе оказался нерабочим. На просторах сети нашелся продавец сувениров со схожим названием – combigifts, но в компании утверждают, что никогда не выпускали товары с символикой «Ленинграда». Зато в «Клико» признались, что действительно обеспечили футболками «В Питере — пить» сувенирные лавки Северной столицы. Вопрос об авторских правах владельца фирмы Александра Садовникова не смутил. «Мы печатаем на заказ, эскизы, которые нам приносят, не проверяем. Можем хоть Adidas напечатать», – сообщил он.

Свой доход от их продажи предприниматель не назвал, но отметил, что ретейлеры продают сувенирку со Шнуром с наценкой 100-150%. Впрочем, сейчас компания футболок не выпускает. «То, что вы видите в сувенирных лавках – уже остатки», – утверждает владелец «Клико».

Пиратство в правовом поле*

«Фонтанка» попросила пояснить позицию саму группировку «Ленинград». Ответ пресс-службы был лаконичен. «Мы концентрируемся на основной деятельности, следить, кто чего выпускает, нет сил и возможности», – сказал представитель коллектива. «Пока руки не дошли», – добавил он после паузы.

Однако слова продавцов о том, что у самой группы «плохо с сувениркой» в «Ленинграде» опровергли. Официальную продукцию выпускает петербургская компания Trailhead Wear Indastree. Ее можно приобрести на концертах, а также на сайте Trailhead. Объемы продаж в «Ленинграде» прокомментировать отказались. В Trailhead сообщили, что отгрузки группе перед концертами исчисляются «тысячами экземпляров». Правда, лицензионные футболки «Ленинграда» стоят в 3-5 раз дороже, чем в сувенирных лавках, – 1199 до 1999 рублей, также в наличии кепки и шапки.

Впрочем, формально штампующие футболки с фразами из песен «Ленинграда» не нарушают закон, пояснил «Фонтанке» Сергей Невзоров, управляющий партнер компании Claims, специализирующейся на консалтинге в сфере интеллектуальной собственности.

По его словам, конкретные строчки из хитов «Ленинграда» в настоящий момент не зарегистрированы музыкальной группой в качестве товарных знаков. Закон об авторских правах тут тоже не сильно поможет. «Если это лишь строка «В Питере — пить», либо «Ты просто космос!» – критерий оригинальности, необходимый для придания им авторско-правовой защиты, скорее всего, не будет соблюден», – прокомментировал эксперт.

Сам бренд «Ленинград» тоже защищен довольно скудно. По данным Роспатента, группа подала заявку на регистрацию своего товарного знака еще в 2015 году, но пока не получила подтверждение. Более тщательно охраняется бренд самого Сергея Шнурова — в реестре Роспатента есть три товарных знака музыканта, а также один его компании «Шнур’ОК». Кроме того, в реестрах Роспатента значатся несколько товарных знаков, защищающих ресторан «КОКОКО» и балетную школу «Айседора», принадлежащие жене Шнурова – Матильде.

Впрочем, отечественные исполнители в принципе не так сильно озабочены охраной своих брендов, как их зарубежные коллеги. Рекордсменом является Алла Пугачева, на счету которой около 20 знаков. Но, для сравнения, у Elvis Presley Enterprises Inc. их число близится к 400. Российские музыканты пока не научились извлекать доходы из своих брендов, поэтому и не хотят тратить ресурсы на их защиту, считает Сергей Невзоров. Впрочем, у "Ленинграда" есть все шансы исправить положение. Компания исправила замечания Роспатента, и решение о регистрации ее товарного знака может быть принято в течение ближайших месяцев.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»