Законопроект о tax free внесен в Госдуму

Одобренный правительством России законопроект внесен в Государственную думу Минфином 19 июня. По нему иностранцы смогут возместить НДС за купленные в России товары.

Если закон будет принят, то часть суммы, которую иностранцы потратят в России на различные товары, вернется им на границе — она будет чуть меньше 18%, то есть НДС и комиссия, которую за услуги будет брать оператор, для которого также предусмотрена нулевая процентная ставка. Tax free, согласно тексту закона, смогут воспользоваться не только туристы, но и организации розничной торговли, которые продали товар иностранцам.

Напомним, рабочую систему tax free премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал уже в октябре — на принятие закона у парламента есть три месяца.