На Вуоксе пройдет водный фестиваль

Еще
17:45 20.06.2017
Пришлите свою новость!
17:35
Генконсул Франции стал волонтёром «Ночлежки»
17:33
Петербургский боксер Хамуков завоевал право участвовать на чемпионате мира
17:26
Ударивший бойца ОМОН на Марсовом поле отправлен под домашний арест
17:06
Новым гендиректором «Метростроя» выбран Николай Александров
17:04
Путин сказал, сколько зарабатывают граждане Киргизии в РФ
16:48
СМИ: Российский истребитель пролетел в 1,5 м от американского самолета на Балтике
16:44
На мигрантах Петербург за год заработал 6 миллиардов
16:40
У станции Сосновая Поляна электричка сбила мужчину
16:32
Троицкий мост будут закрывать совсем
16:24
Бомбы на почте в Кировском районе не нашли
16:16
Ипотека в России к 2025 году может подешеветь до европейского уровня - ниже 5%
16:13
Петербуржца похитили из-за 2 тысяч рублей
15:54
В Удельном парке мужчина выпивал с «шашкой» в кармане
15:53
Росавиация препятствует оттоку российских пилотов в Китай
15:43
Шенгенская виза изменит дизайн
15:38
Wi-Fi раскидывает сети на третьей линии петербургской подземки
15:35
Законопроект о tax free внесен в Госдуму
15:28
«Аэрофлот» получил свой шестой «Оскар»
15:23
Главврач больницы в Апатитах увольняется после прямой линии с Путиным
15:16
Фрунзенский радиус метро могут не сдать в первом квартале 2018 года
15:15
Почту на Стачек проверяют кинологи
15:08
Закрыто уголовное дело против экс-соучредителя "Деловых линий" Богатикова
15:00
«Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» провели условный морской бой в Баренцевом море
14:50
Самолёт из Петербурга в Варну вылетит с 9-часовой задержкой
14:48
Путин примет в России президента Вьетнама
14:34
В Петербурге две маршрутки не довезли пассажиров до пунктов назначения
14:28
Роскосмос отсудил у Центра Хруничева 3 млрд рублей за аварию "Протона" со спутниками "Глонасс"
14:10
Столичная компания открыла продажи коттеджей за биткоины
14:05
Правительство Петербурга выделило землю под строительство завода по переработке шин
14:02
В Петербурге снова обещают грозы и сильный ветер
13:59
Обидчику омоновца на Марсовом поле просят домашний арест
13:56
Обхитрившая клиента на четверть миллиона сотрудница Альфа-банка получила условно
13:46
«Зенит» договорился с «Ростовом» о покупке Дмитрия Полоза
13:28
Глава жилкома: За 7 лет петербургская семья может накопить на трёхкомнатную квартиру
13:16
Курс доллара превысил 59 рублей
13:15
Прокуратура просит посадить Полонского на 8 лет
13:09
В Роспотребнадзоре назвали пригодные для купания озера и реки Ленобласти
12:56
ЕСПЧ признал российский закон о запрете гей-пропаганды дискриминационным
12:51
Полтавченко попросил подготовить ветеранов и блокадников к объединению трех городских больниц
12:46
Финский премьер собирал стулья за бесплатную пиццу
12:42
ВЦИОМ: Россияне смотрят прямую линию с Путиным и верят в искренность
12:36
На здание Сбербанка на Фурштатской не нашлось покупателя
12:32
В следующем году россиянам предложили двухдневную рабочую неделю в мае
12:28
У петербургского Института управления и права приостановили лицензию
12:05
Баснер не будет платить 16 млн за поддельную картину коллекционера Васильева
11:51
Утренние пробки: горожане говорят о коротком рабочем дне и опоздании в роддома
11:48
Полтавченко рассказал о петербургских врачах, которые смотрят на пациентов, как на болванку
11:30
Гендиректор "Динамо": Данни даст ответ в ближайшее время
11:26
На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи отправится 500 петербуржцев
11:20
Мнение: Большинство покупателей студий меняет жилье в течение пяти лет
11:12
СМИ: «Зенит» согласился платить защитнику Маноласу 5 млн евро в год
11:08
«Маяковская» открыта после проверки
11:06
Лишь каждый пятый петербуржец «окультурился» в 2016-м году
11:03
Полиция заявила о предотвращении теракта в церкви Хельсинки
10:57
«Инжтрансстрой» не смог оспорить расторжение контракта по стадиону на Крестовском
10:52
Читинца в Кировске застрелили из-за сфер влияния
10:46
Полураздетая пенсионерка насмерть разбилась на Энтузиастов
10:37
«Маяковская» закрыта из-за подозрительного пакета
10:33
Центр Петербурга встал из-за «Алых парусов»
10:32
Полтавченко представил правительству новых глав районов
10:27
Перевозчиком "ВИМ-Авиа" занялась прокуратура
10:21
Мужчина упал с высоты под ноги петербурженке на Богатырском
10:15
Без целевого направления поступить в медвуз в Петербурге все сложнее
10:09
СК подтвердил задержание по делу о хищении 200 млн экс-директора «Гоголь-центра»
10:03
Встревоженный петербуржец признался, что заминировал город
09:57
В Хельсинки будут жечь костры
09:49
В Петербурге ищут светлый грузовик террористов
09:41
Второй российский пляж получил «Голубой флаг»
09:33
Теплоход со 139 пассажирами сел на мель в Карелии
09:25
В Пушкине педофил покусился на тринадцатилетнюю
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
20.06.2017 15:32

На Вуоксе пройдет водный фестиваль

На Вуоксе пройдет водный фестиваль
Фото предоставлено компанией ГК «УНИСТО Петросталь»

В поселке Лосево Ленинградкой области пройдет фестиваль водного спорта "Вуокса-2017". Профессионалы, любители и гости соберутся на старейшее мероприятие, посвященное активному отдыху.

22-25 июня в стремнине Лосевского порога соберутся любители водного спорта, чтобы принять участие в фестивале "Вуокса-2017".  Впервые фестиваль прошел в 1968 году и стал ежегодным знаковым событием для всей страны. В его рамках проводился Кубок РФ по туристскому многоборью, отборочные этапы для участия в международных соревнованиях по рафтингу.

Последние годы фестиваль не проводился и был возрожден только в 2016 году силами энтузиастов при поддержке комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, РОО "Спортивная федерация гребного слалома Ленинградской области", РОО "Ассоциация спортивного туризма Ленинградской области" и ГК "УНИСТО Петросталь".

Четырехдневный фестиваль предлагает участникам и зрителям обширную спортивно-развлекательную программу. В первый день 22 июня пройдут тренировочные заезды на всех видах судов. В соревновательной части 23 и 24 июня состоится Чемпионат Северо-Западного и Центрального федеральных округов по спортивному туризму, открытый Чемпионат Ленинградской области по гребному слалому, соревнования по велоориентированию и т.д. Вечером особую романтическую атмосферу создаст концерт песни "На Вуоксе у костра".

Программу воскресенья дополнит любительский рафтинг, награждение победителей соревнований и конкурсов, а также торжественное закрытие Фестиваля.

Для участников и гостей пройдет ярмарка товаров для туризма и отдыха, рыбалки, охоты, предусмотрены предприятия общественного питания, поблизости расположен ресторан-харчевня «Пороги».  Для желающих остаться на ночь организован палаточный лагерь, принимает гостей и парк активного отдыха «Лосевода».

Узнать больше о фестивале вы можете найти на сайте www.festvuoksa.ru.

Справка о ГК «УНИСТО Петросталь»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Фото предоставлено компанией ГК «УНИСТО Петросталь»
20.06.2017 15:32

На Вуоксе пройдет водный фестиваль

В поселке Лосево Ленинградкой области пройдет фестиваль водного спорта "Вуокса-2017". Профессионалы, любители и гости соберутся на старейшее мероприятие, посвященное активному отдыху.
КЕЙ
16.06.2017 08:00

Специалисты КЕЙ сравнили новые фотокамеры Nikon

Не так давно компания Nikon представила несколько новых моделей фотокамер, различающихся как ценой, так и своей целевой аудиторией
«Победа»
09.06.2017 16:42

«Победа» летит в Геленджик

1 июля 2017 года авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») начинает полеты из Санкт-Петербурга в Геленджик.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Шенгенская виза изменит дизайн
На Вуоксе пройдет водный фестиваль
Самолёт из Петербурга в Варну вылетит с 9-часовой задержкой
Перевозчиком "ВИМ-Авиа" занялась прокуратура
Второй российский пляж получил «Голубой флаг»
"Надеемся, что мы сможем все делать быстрее"
Крым недосчитался этим летом трети туристов
Срок оформления финской визы сократился до четырёх с половиной недель
Самолет Стамбул - Тбилиси вернулся в аэропорт из-за удара молнии
Хельсинки вошел в двадцатку лучших городов для велосипедистов
"Надеемся, что мы сможем все делать быстрее"
«Вим-Авиа» пролетает мимо курортов
Безграничная мобильная Европа
Долги «ВИМ-Авиа» приземлили пассажиров Пулково
Триада китайского туризма
Петербург недосчитался туристов
Туризм с рейтингом 18+
Конкурс от «Фонтанки»: «Моя самая большая рыба»
Зовусь я Ион Йонсен, мой дом — штат Висконсин
Отельеры сыграли на повышение
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Золотая скрепка» остается в Петербурге

Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь.

Александр Друзь о том, как стать умнее

Каким мы запомним Алексея Баталова: 10 знаменитых эпизодов из фильмов с участием актера

Новости компаний
Фото предоставлено компанией ГК «УНИСТО Петросталь»
20.06.2017 15:32
На Вуоксе пройдет водный фестиваль
В поселке Лосево Ленинградкой области пройдет фестиваль водного спорта "Вуокса-2017". Профессионалы, любители и гости соберутся на старейшее мероприятие, посвященное активному отдыху.
КЕЙ
16.06.2017 08:00
Специалисты КЕЙ сравнили новые фотокамеры Nikon
Не так давно компания Nikon представила несколько новых моделей фотокамер, различающихся как ценой, так и своей целевой аудиторией
«Победа»
09.06.2017 16:42
«Победа» летит в Геленджик
1 июля 2017 года авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») начинает полеты из Санкт-Петербурга в Геленджик.
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
Tele2
02.06.2017 18:02
Tele2 запускает услугу для пользователей навигаторов и мобильных карт
У Tele2 заработала новая услуга «Плюс навигация», которая позволяет частным и корпоративным абонентам пользоваться картами и навигатором без ограничения трафика в поездках по России.
aeroflot.ru
01.06.2017 11:02
Тульский пряник войдет в бортовое меню Аэрофлота
В присутствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина и генерального директора Аэрофлота Виталия Савельева состоялась торжественная церемония подписания договора между Тульской кондитерской фабрикой «Ясная Поляна» и компанией «Аэромар»
Фотобанк Lori
31.05.2017 18:30
«РЖД Тур» предлагает летние железнодорожные туры - отдых на море
До летнего отпуска – рукой подать. Самое время начинать задумываться о ласковом море, залитых солнцем пляжах, цветущих магнолиях и незабываемом отдыхе в семейном кругу.
Фото предоставлено компанией РЖД Тур
30.05.2017 17:40
Сезонное предложение от РЖД Тур – летняя паровозная прогулка
«Есть такая страна на свете, где в своих поездах разъезжают дети» — эту цитату Джанни Родари можно увидеть на стене вдоль путей Малой Октябрьской детской железной дороги.
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20
Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска
Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
Фото: РЖД Тур
18.05.2017 18:00
РЖД Тур предлагает экскурсионные туры выходного дня
Для тех, кто планирует интересные и необычные выходные, компания РЖД Тур подготовила несколько программ выходного дня, которые включают поездку на ретропоезде и экскурсию.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.