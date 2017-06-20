На Вуоксе пройдет водный фестиваль

В поселке Лосево Ленинградкой области пройдет фестиваль водного спорта "Вуокса-2017". Профессионалы, любители и гости соберутся на старейшее мероприятие, посвященное активному отдыху.

22-25 июня в стремнине Лосевского порога соберутся любители водного спорта, чтобы принять участие в фестивале "Вуокса-2017". Впервые фестиваль прошел в 1968 году и стал ежегодным знаковым событием для всей страны. В его рамках проводился Кубок РФ по туристскому многоборью, отборочные этапы для участия в международных соревнованиях по рафтингу.

Последние годы фестиваль не проводился и был возрожден только в 2016 году силами энтузиастов при поддержке комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, РОО "Спортивная федерация гребного слалома Ленинградской области", РОО "Ассоциация спортивного туризма Ленинградской области" и ГК "УНИСТО Петросталь".

Четырехдневный фестиваль предлагает участникам и зрителям обширную спортивно-развлекательную программу. В первый день 22 июня пройдут тренировочные заезды на всех видах судов. В соревновательной части 23 и 24 июня состоится Чемпионат Северо-Западного и Центрального федеральных округов по спортивному туризму, открытый Чемпионат Ленинградской области по гребному слалому, соревнования по велоориентированию и т.д. Вечером особую романтическую атмосферу создаст концерт песни "На Вуоксе у костра".

Программу воскресенья дополнит любительский рафтинг, награждение победителей соревнований и конкурсов, а также торжественное закрытие Фестиваля.

Для участников и гостей пройдет ярмарка товаров для туризма и отдыха, рыбалки, охоты, предусмотрены предприятия общественного питания, поблизости расположен ресторан-харчевня «Пороги». Для желающих остаться на ночь организован палаточный лагерь, принимает гостей и парк активного отдыха «Лосевода».

Узнать больше о фестивале вы можете найти на сайте www.festvuoksa.ru.

Справка о ГК «УНИСТО Петросталь»