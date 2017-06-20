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21.06.2017 11:57

E3 Group: становление бизнеса и выход на новые рынки

Президент компании E3 Group Анастасия Тузова рассказала «Фонтанке» о работе группы компаний в текущих экономических реалиях, планах на будущее, а также о том, как чувствует себя молодая бизнес-леди в сфере, где игроки действуют по жестким мужским правилам.
E3 Group: становление бизнеса и выход на новые рынки
E3 Group

Расскажите, как на рынке появилась ГК E3 Group?

Большинство собственников бизнеса начинают одинаково. Работая на рынке, и понимая его процессы и тонкости, приходит понимание, что есть смелые идеи, которые нуждаются в реализации.

Так создавалась E3 Group. Мы работаем в недвижимости более 10 лет, идея создать инвестиционно-строительную компанию пришла давно. Путешествуя по миру, мы с партнерами с экспертной стороны оценивали то, как развиваются механизмы инвестиций в крупных мегаполисах. Собранная команда профессионалов, анализ заграничного опыта, амбиции стали началом E3 Group.

Сегодня мы успешно применяем лучшие мировые практики инвестирования на российском рынке. С самого начала мы запустили несколько интересных проектов, например, «Первый центр переуступок», «Инвестиции в недвижимость». На момент запуска направления инвестиционный рынок был устойчив, недвижимость скупалась подъездами. С наступлением декабря 2014 ситуация изменилась – объем продаж снизился. А рынок переуступок рос, что помогло сохранить темпы работы по инвестиционному направлению.

В каких направлениях работают структуры E3 Group?

Изначально планировалась работа по трём направлениям – строительство, инвестиции, продажи. О чем говорит название – E3 Group.

Но новые перспективные идеи не позволяют останавливаться. Сегодня структура компании строится на девелопменте и операциях с недвижимостью. Действует 8 направлений: E3 Investment, E3 Commerce, E3 Estate, E3 Insurance, E3 Landscape, строительство коттеджных поселков в концепции EcoLife, международное направление E3 International, ЗПИФ в недвижимости, в процессе регистрации находится благотворительный фонд E3 Life. Наличие нескольких бизнес-направлений в компании служит гарантом устойчивости бизнеса в любых экономических условиях.

На рынке высока конкуренция. Как вы отстаиваете свои интересы?

Петербург – современный мегаполис, который активно развивается, в том числе ввиду высокой конкуренции. Чтобы занять свою нишу в сегменте недвижимости и удержать клиента нужно предлагать ему качественный продукт, важно постоянно совершенствовать и внедрять новые инструменты, быть открытыми. У нас есть своя целевая аудитория, для которой мы работаем. К сожалению, есть и активисты, которые нам не доверяют, но это подталкивает нас к еще большему развитию.

В каких городах вы работаете?

Да, в перспективе нам интересна вся Россия. Головной офис находится в Петербурге, второй офис открыли в Москве, 1 июня открываем представительство в Краснодаре, коттеджные поселки строим в Новгородской и Ленинградской областях.

Что уже сделано в первом квартале 2017 года?

В 2017 вышли на рынок Дубая, заключив партнерские отношения с крупными застройщиками – компаниями DAMAC Properties, AZIZI Developments, Omniyat в портфеле которых имеется ряд знаковых для ОАЭ реализованных проектов. Мы не останавливаемся на этом и постоянно находимся в поиске новых партнеров на зарубежных рынках. Запустили ЗПИФ в недвижимости, позволяющий зарабатывать на строительстве и управлении объектами. Приступили к строительству нашего нового поселка комфорт-класса «EcoLife на Заливе».

Сколько сейчас девелоперских проектов в портфеле?

Мы продолжаем развивать концепцию EcoLife – реализуем 2 проекта: коттеджный поселок «EcoLife в Чудово» в Новгородской области, «EcoLife на Заливе» в поселке Зелёная роща Выборгского района Ленинградской области, в 800 метров от Финского залива. Уникальная особенность наших проектов – расположение в окружении природы, но неподалеку от городской среды, все коттеджи мы сдаем «под ключ» с подведением необходимых коммуникаций, чистовой отделкой, меблировкой, техникой, благоустраиваем территорию поселка и оформленным статусом земель. Немаловажно, что все коттеджи уже в собственности.

В будущем мы продолжим развивать концепцию. В активе имеется большой земельный банк – порядка 200 га в Ленинградской области, мы планируем увеличивать резерв.

Насколько Вы лично вовлечены в работу E3 Group?

Вовлечена на 100 % во все рабочие процессы. За каждое направление отвечает партнер компании, лично я сейчас веду проект EcoLife и развиваю новые направления, например, Е3 International. Но как президент группы компании, я в курсе всех происходящих действий, каждое серьезное решение принимается с моим участием.

К сожалению, я не имею возможности посещать мероприятия рынка, поскольку работа над проектами забирает все время. Но управляющие партнеры и руководители направлений максимально по возможности стараются участвовать в событиях.
Хотя на данном этапе для специалистов E3 Group первоочередной задачей все-таки служит развитие проектов и максимальный контроль над ними.

Сталкивались ли с мужскими стереотипами в работе?

Сегодня порядка 80-85% всего топ-менеджмента на рынке – мужчины. В большинстве случаев они первоначально не готовы воспринимать меня как партнера – это правда. Им тяжело поверить, что женщина может вести бизнес, общаться на равных. Часто много времени уходит на переубеждение. Меня это не пугает, напротив – служит стимулом, чтобы доказать, что я в первую очередь надежный и профессиональный игрок рынка.

 

 

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