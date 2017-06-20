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20.06.2017 15:16

Фрунзенский радиус метро могут не сдать в первом квартале 2018 года

Станции Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена могут быть сданы в эксплуатацию позже, чем предполагалось. Вопрос финансирования все еще не решен.

Как рассказал 20 июня главный инженер Метростроя Алексей Старков, в июле Смольный должен принять решение об увеличении стоимости контракта, иначе первый квартал 2018 года может стать нереальным сроком. Кроме того, Метрострой до сих пор не дождался уже одобренного аванса в 2,7 млрд.

Ранее сообщалось, что Фрунзенский радиус может быть сдан уже в первом квартале следующего года, хотя крайний срок по контракту – конец 2018-го. Рассматривался вариант сдачи станций еще в 2017 году, однако теперь такие сроки нереальны. При этом речь шла о том, чтобы увеличить стоимость контракта почти на 8 млрд рублей. На эту сумму ранее была сокращена итоговая смета при заключении контракта на строительство Фрунзенского радиуса.


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