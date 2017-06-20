Закрыто уголовное дело против экс-соучредителя "Деловых линий" Богатикова

Прекращено уголовное дело против бывшего соучредителя петербургской транспортной компании "Деловые линии" Александра Богатикова, обвинённого в неуплате НДС.

Как стало известно "Фонтанке" 20 июня, преследование Богатикова прекратили, поскольку ущерб, нанесённый бюджету России, был возмещён в полном объеме.

В компании "Деловые линии" отмечают, что ещё в декабре прошлого года фирма полностью выплатила налоговые доначисления и штрафы – в сумме 1,6 млрд рублей.

"Теперь законность предъявленных компании претензий со стороны налоговых органов рассматривает арбитражный суд", – сообщили нашему изданию в "Деловых линиях".

Напомним, в апреле 2017 года Богатикову было предъявлено обвинение по факту неуплаты налогов с организации на сумму 1 млрд рублей.