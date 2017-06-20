«Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» провели условный морской бой в Баренцевом море

Экипажи больших противолодочных кораблей (БПК) «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» в Баренцевом море отработали вопросы ведения морского боя с применением артиллерии, сообщает 20 июня Минобороны России.

В морских полигонах боевой подготовки Северного флота (СФ) корабли выполнили стрельбы своим главным калибром — 100-мм артиллерийской установкой АК-100 — по буксируемому щиту на дальней и средней дистанциях.

После успешного выполнения боевого упражнения, имитирующего бой с надводными кораблями, экипажи БПК «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» отразили внезапную атаку авиации условного противника. Стрельбу по воздушным целям военные моряки также выполнили из артиллерийских установок. Самолеты условного противника имитировали фронтовые бомбардировщики Су-24 смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота.

По оценке командования с поставленными учебно-боевыми задачами экипажи БПК «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» справились, продемонстрировав уверенные навыки применения оружия и технических средств, добавили представители российского оборонного ведомства.