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21.06.2017 10:00

5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников

5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
maximumtest.ru

Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки.

Корень проблемы – позднее начало подготовки. Поэтому 25 июня эксперты учебного центра MAXIMUM расскажут, как избежать проблем с экзаменом.

maximumtest.ru
maximumtest.ru

«Сам ОГЭ оказался сложнее того, к чему нас готовили в школе», «…с репетитором я не разбирал таких заданий, которые попались на экзамене» – комментируют выпускники 9 класса прошедшие экзамены. По статистике, к ОГЭ готовятся только 35% выпускников, из этого и следует печальная статистика сдачи.

В 2018 году экзамен станет сложнее: появится устная часть и исчезнет тестовая. Как же избежать проблем с экзаменом? Необходимо заранее понимать, что вас ждёт в 9 классе, ведь от результатов ОГЭ зависит поступление в колледж, профильный класс и результат ЕГЭ.

Хотите разобраться, зачем ребенку нужно готовиться к ОГЭ и как сдать его хорошо? И главное – что делать с результатами дальше?

maximumtest.ru
maximumtest.ru

На мероприятии Вы узнаете:

— что выбрать: школу или колледж? Какие возможности даёт хорошая оценка на ОГЭ.
— "ловушки" ОГЭ: почему экзамен недооценивают?
А также диагностика ОГЭ, бесплатная профориентация и план эффективной подготовки.

Участие в мероприятии бесплатное (количество мест ограничено – необходима предварительная регистрация). Зарегистрироваться можно на сайте: maximumtest.ru/events/oge9 или по телефону: 8-800-775-83-71

Адрес проведения: Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 47/1, 5 этаж.

Время начала: 12:00

 


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