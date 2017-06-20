Wi-Fi раскидывает сети на третьей линии петербургской подземки

Специальное оборудование для бесплатного доступа в Интернет начали монтировать на третьей линии метро Петербурга. Работы стартовали с «Приморской».

Как сообщили в пресс-службе предприятия, телекоммутационные шкафы с зелёной полосой в цвет ветки 20 июня установили на платформе конечной станции.

Параллельно монтаж продолжается на фиолетовой линии.

По плану к концу 2017-го войти в Сеть можно будет на любой ветке петербургской подземки. Первым к бесплатной MT_FREE подключился губернатор Георгий Полтавченко. Для этого градоначальник прокатился в поезде по оранжевой линии, где 30 мая заработал Wi-Fi.

В пресс-службе метро напоминают, что для входа в систему в ней нужно зарегистрироваться. Причём москвичи в Северной столице смогут пользоваться столичной учетной записью, поскольку оператором в петербургской подземке является московская компания.