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20.06.2017 14:50
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Самолёт из Петербурга в Варну вылетит с 9-часовой задержкой

Неисправный «Боинг» почти на полдня сократил болгарские каникулы петербуржцев.

Как следует из онлайн-табло аэропорта Пулково, вылет рейса BVL 130 в Варну 20 июня был назначен на 12:05, но перенесен на половину десятого вечера. Задержка объясняется поздним прибытием «Боинга» болгарской авиакомпании Bul Air, который опаздывает в Северную столицу на девять с половиной часов. Вылета на отдых ждут 134 пассажира.

По информации туроператора «Аэлита Тревэл», людей на курорт должны были везти на самолёте «ВИМ-Авиа», но перевозчик в одностороннем порядке отказался выполнять программу полётов. Рейсы передали болгарской чартерной компании. Как уточнили «Фонтанке» в туристической компании, Bul Air объяснила сдвиг вылета необходимостью поменять воздушное судно из-за технической неисправности.

«Все пассажиры извещены о вынужденной задержке», – добавили в «Аэлита Трэвэл».

Напомним, проблемы с вылетами у авиакомпании «ВИМ-Авиа» начались в мае 2017 года. На перевозчика обрушилась волна критики за нехватку парка, перенос сроков ремонта самолетов в одностороннем порядке и веерные задержки рейсов. Как писала «Фонтанка», сам перевозчик связывает проблемы с расписанием с большим пассажиропотоком, хотя они могут объясняться и финансовыми сложностями.

20 июня Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении административного дела против перевозчика и его гендиректора. Ведомство указывает, что компания не только нарушила условия лицензии на предпринимательскую деятельность в области транспорта, но и не следила за пилотами. Они, по данным прокуратуры, садились за штурвал недостаточно отдохнувшими.

При этом представитель «ВИМ-Авиа» сообщил РИА Новости, что компания решила проблемы с массовыми задержками рейсов.


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