Путин примет в России президента Вьетнама

С 28 июня по 1 июля по приглашению Владимира Путина Россию с официальным визитом посетит президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг, сообщает 20 июня пресс-служба Кремля.

29 июня состоятся переговоры на высшем уровне. "Планируется обсудить пути дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом, при этом особое внимание уделить вопросам расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также практической реализации Соглашения от 29 мая 2015 года о свободной торговле между государствами – членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом", – говорится в сообщении.

Ожидается обмен мнениями по актуальной международной и региональной повестке дня с упором на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По итогам переговоров предусмотрено подписание ряда двусторонних документов.