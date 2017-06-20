«Аэрофлот» получил свой шестой «Оскар»

Лучшим авиационным перевозчиком Восточной Европы названа российская компания «Аэрофлот», в копилке которой насчитывается уже шесть «авиационных Оскаров». Престижная номинация международной премии Skytrax World Airline Awards уходит в Россию пятый год подряд.

Как сообщает департамент общественных связей «Аэрофлота», награждение лучших авиакомпаний мира прошло 20 июня в рамках 52-го Парижского международного авиасалона в Ле-Бурже. Конкурентами российского перевозчика стали Air France, Lufthansa, British Airways и Emirates.

«Стать лучшими в Восточной Европе в шестой раз – большая честь и высокое признание, – заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. – Каждая наша очередная победа – это, прежде всего, эффективный менеджмент и упорный труд всего персонала, целенаправленная работа единой команды. Мы держим высокую планку, но намерены поднять ее еще выше. Наша цель – стать лучшей авиакомпанией Европы по версии Skytrax World Airline Awards, что будет означать еще более совершенный сервис для наших пассажиров и качественно новые глобальные позиции для Аэрофлота в целом».

Премия World Airline Awards ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax – ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов. Рейтинг определяется по итогам исследования удовлетворенности пассажиров, которое считается крупнейшим в мире. Оно проводилось с августа 2016-го по май 2017-го путем онлайн-голосования на английском, испанском и китайском языках. В нем приняли участие авиапассажиры из более чем ста стран. Оценки выставлены по итогам изучения почти 20 млн поданных анкет.

Исследование охватило 320 авиакомпаний мира. В ходе анкетирования по шкале от одного до 5 баллов оценивались почти 50 показателей уровня сервиса по трем крупным категориям: «Наземное и аэропортовое обслуживание», «Предлагаемый на борту продукт» и «Сервис, предоставляемый кабинным экипажем». Количество звезд в рейтинге авиакомпании напрямую влияет на рост ее капитализации.