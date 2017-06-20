Роскосмос отсудил у Центра Хруничева 3 млрд рублей за аварию "Протона" со спутниками "Глонасс"

Роскосмос выиграл у Центра имени Хруничева иск о взыскании убытков из-за аварии "Протона-М" с тремя спутниками "Глонасс" в 2013 году.

Арбитражный суд Москвы, рассмотревший дело, постановил взыскать с Центра Хруничева 3,2 миллиарда рублей, сообщает 20 июня "Медуза".

Суд, говорится в решении, установил, что причиной аварии стал производственной брак, допущенный сотрудниками Центра Хруничева при сборке ракеты-носителя.

"Суд постановил удовлетворить иск Роскосмоса к Центру Хруничева и взыскать с ответчика 3,2 миллиарда рублей", — огласил судья резолютивную часть решения.

Ранее с Центра Хруничева компенсацию ущерба из-за аварии "Протона" в 2013 году взыскало Минобороны РФ. Тогда суд обязал производителя ракет-носителей выплатить 1,8 миллиарда рублей. Центр Хруничева своей вины не признал.

Ракета-носитель "Протон-М" с тремя российскими навигационными спутниками "Глонасс-М" упала 2 июля 2013 года на космодроме Байконур на первой минуте старта. Как писала "Фонтанка", аварийная комиссия по расследованию ЧП с ракетой пришла к выводу, что датчики угловых скоростей на ракете были установлены неправильно, что и стало причиной аварии. Позже выяснилось, что рабочий, неправильно установивший датчики угловых скоростей на "Протон-М", выполнял эту работу второй раз. Об этом сообщил глава аварийной комиссии, заместитель руководителя Роскосмоса Александр Лопатин.

Ракета и спутники не были застрахованы, поэтому бюджету был причинен ущерб в 4,4 миллиарда рублей.

Как сообщала "Фонтанка", после аварии "Протона" премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил выговор главе Роскосмоса Владимиру Поповкину. Осенью 2013 года Поповкин был снят с должности.