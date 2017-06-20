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20.06.2017 14:05

Правительство Петербурга выделило землю под строительство завода по переработке шин

На заседании правительства Санкт-Петербурга 20 июня компании "Инноватех" выделили участок под строительство завода по переработке покрышек. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", заявленный срок строительства предприятия составит 84 месяца.

Глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк сообщила городскому кабмину о том, что на первой стадии компания "Инноватех" вложит в завод 925 млн рублей. Губернатор Георгий Полтавченко поинтересовался у подчинённой, почему такой большой срок реализации проекта.

"Инвестор решил взять с запасом", – ответила Бабюк.

Участок под строительство выделен в промзоне по адресу: Грузовой проезд,1.

Как писала "Фонтанка", соглашение о строительстве было подписано в 2016 году на Петербургском международном экономическом форуме. Позже выяснилось, что инвестор оказался причастен к так называемому "мусорному делу", а также связан с "Единой Россией".


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MASTER Серебристый бульвар 19
15.06.2017 16:19
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