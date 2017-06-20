Обидчику омоновца на Марсовом поле просят домашний арест

Дзержинский суд рассмотрит ходатайство СК о домашнем аресте 32-летнему петербуржцу Владимиру Абросимову. Он обвиняется в нападении на сотрудника ОМОН во время протеста на Марсовом поле.

Как сообщили «Фонтанке» в Дзержинском суде, днем 20 июня поступили материалы из Следственного комитета для избрания Абросимову меры пресечения. Из них следует, что 12 июня петербуржец ударил полицейского кулаком по спине.

«Следствие обратилось с ходатайством избрать Абросимову меру пресечения в виде домашнего ареста», – уточнили в суде.

Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК «Насилие в отношении представителя власти». Задержанному предъявлено обвинение.

16 июня замдиректора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов сообщил, что на полицейского было совершено вооруженное нападение. «При действиях так называемых митингующих в Санкт-Петербурге сотрудник ОМОНа получил удар ножом в спину», – заявил военачальник прессе. Следственный комитет официально признал, что генерал Меликов дезинформировал общественность.