Обхитрившая клиента на четверть миллиона сотрудница Альфа-банка получила условно

Хорошая память и вовремя подложенный на подпись документ помогли сотруднице Альфа-банка в Петербурге похитить у клиента 250 тысяч рублей. Обман раскрылся, и бывший менеджер получила условный срок.

Как сообщает 20 июня горпрокуратура, свою операцию менеджер провернула в сентябре 2016 года, когда в офис банка пришел мужчина, пожелавший переоформить депозитный счет. Часть денег он хотел снять, и для этого сотрудница выдала ему экспресс-карту. При этом она смогла убедить клиента, что воспользоваться ей можно только единожды, и запомнила пин-код, который мужчина ввел для активации. Потом он снял необходимую ему сумму и, будучи уверенным, что карта больше не активна, оставил ее в банке. Среди бумажек, которые подписывал обманутый, оказалось и заявление на закрытие только что созданного депозита. Когда менеджер закончила рабочий день, она взяла оставленную клиентом карту, дооформила все необходимые бумаги и в отделении банка на Московском проспекте сняла остаток денег со счета — 250 тысяч рублей.

На суде женщина признала вину и раскаялась. По статье "Мошенничество" она получила полтора года условно и два года испытательного срока.