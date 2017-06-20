«Зенит» договорился с «Ростовом» о покупке Дмитрия Полоза

Нападающий футбольного клуба «Ростов» и сборной России Дмитрий Полоз в ближайшее время станет игроком «Зенита». Об этом во вторник, 20 июня, сообщает «БИЗНЕС Online».

В настоящее время 25-летний футболист находится в расположении сборной России на Кубке конфедераций.

В сезоне 2016/17 Полоз сыграл за ростовский клуб 26 матчей в чемпионате России, забил семь голов и сделал пять голевых передач.

По информации «Фонтанки», Полоз должен был перейти в «Зенит» ещё в августе 2016 года, вместе с Иваном Новосельцевым и Кристианом Нобоа. Однако в то трансферное окно в «Зенит» перебрался только Новосельцев.

Ранее из «Ростова» в «Зенит» уже перешли два игрока: полузащитник Кристиан Нобоа и защитник Денис Терентьев. Помимо них «Зенит» также подписал контракты с полузащитниками Дмитрием Богаевым («Тосно») и Далером Кузяевым («Ахмат»).