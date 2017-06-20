Еще
15:11 20.06.2017
Новость часа
13:46
«Зенит» договорился с «Ростовом» о покупке Дмитрия Полоза
Пришлите свою новость!
15:08
Закрыто уголовное дело против экс-соучредителя "Деловых линий" Богатикова
15:00
«Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» провели условный морской бой в Баренцевом море
14:50
Самолёт из Петербурга в Варну вылетит с 9-часовой задержкой
14:48
Путин примет в России президента Вьетнама
14:34
В Петербурге две маршрутки не довезли пассажиров до пунктов назначения
14:28
Роскосмос отсудил у Центра Хруничева 3 млрд рублей за аварию "Протона" со спутниками "Глонасс"
14:10
Столичная компания открыла продажи коттеджей за биткоины
14:05
Правительство Петербурга выделило землю под строительство завода по переработке шин
14:02
В Петербурге снова обещают грозы и сильный ветер
13:59
Обидчику омоновца на Марсовом поле просят домашний арест
13:56
Обхитрившая клиента на четверть миллиона сотрудница Альфа-банка получила условно
13:46
«Зенит» договорился с «Ростовом» о покупке Дмитрия Полоза
13:28
Глава жилкома: За 7 лет петербургская семья может накопить на трёхкомнатную квартиру
13:16
Курс доллара превысил 59 рублей
13:15
Прокуратура просит посадить Полонского на 8 лет
13:09
В Роспотребнадзоре назвали пригодные для купания озера и реки Ленобласти
12:56
ЕСПЧ признал российский закон о запрете гей-пропаганды дискриминационным
12:51
Полтавченко попросил подготовить ветеранов и блокадников к объединению трех городских больниц
12:46
Финский премьер собирал стулья за бесплатную пиццу
12:42
ВЦИОМ: Россияне смотрят прямую линию с Путиным и верят в искренность
12:36
На здание Сбербанка на Фурштатской не нашлось покупателя
12:32
В следующем году россиянам предложили двухдневную рабочую неделю в мае
12:28
У петербургского Института управления и права приостановили лицензию
12:05
Баснер не будет платить 16 млн за поддельную картину коллекционера Васильева
11:51
Утренние пробки: горожане говорят о коротком рабочем дне и опоздании в роддома
11:48
Полтавченко рассказал о петербургских врачах, которые смотрят на пациентов, как на болванку
11:30
Гендиректор "Динамо": Данни даст ответ в ближайшее время
11:26
На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи отправится 500 петербуржцев
11:20
Мнение: Большинство покупателей студий меняет жилье в течение пяти лет
11:12
СМИ: «Зенит» согласился платить защитнику Маноласу 5 млн евро в год
11:08
«Маяковская» открыта после проверки
11:06
Лишь каждый пятый петербуржец «окультурился» в 2016-м году
11:03
Полиция заявила о предотвращении теракта в церкви Хельсинки
10:57
«Инжтрансстрой» не смог оспорить расторжение контракта по стадиону на Крестовском
10:52
Читинца в Кировске застрелили из-за сфер влияния
10:46
Полураздетая пенсионерка насмерть разбилась на Энтузиастов
10:37
«Маяковская» закрыта из-за подозрительного пакета
10:33
Центр Петербурга встал из-за «Алых парусов»
10:32
Полтавченко представил правительству новых глав районов
10:27
Перевозчиком "ВИМ-Авиа" занялась прокуратура
10:21
Мужчина упал с высоты под ноги петербурженке на Богатырском
10:15
Без целевого направления поступить в медвуз в Петербурге все сложнее
10:09
СК подтвердил задержание по делу о хищении 200 млн экс-директора «Гоголь-центра»
10:03
Встревоженный петербуржец признался, что заминировал город
09:57
В Хельсинки будут жечь костры
09:49
В Петербурге ищут светлый грузовик террористов
09:41
Второй российский пляж получил «Голубой флаг»
09:33
Теплоход со 139 пассажирами сел на мель в Карелии
09:25
В Пушкине педофил покусился на тринадцатилетнюю
09:17
«Мерседес» за 5 миллионов пропал у петербургского пенсионера
09:09
Пентагон заявил о готовности использовать Gmail для связи с российскими военными
09:01
В Колпино разбился семнадцатилетний
08:53
Войну за дорожные контракты в Ленобласти гарантировали из Карачаево-Черкесии
08:45
Полиция нашла того, кто ударил в спину бойца Росгвардии на Марсовом поле
08:37
В США республиканцы притормозили голосование по новым антироссийским санкциям
08:29
В Петербурге дотла сгорел «Гелендваген»
08:21
Водолазы ищут пропавших на Ладоге подростков
08:13
СМИ: Госдеп подготовил секретный документ о выстраивании отношений с Москвой
08:05
За два года в Петербурге расселят всего пять аварийных домов
01:22
“Фестиваль фестивалей” покажет короткий метр
00:53
Смольный передал РПЦ квартиру в Кронштадте
00:40
Находившаяся в перевернувшейся на Ладоге лодке девушка погибла
00:33
Умер американский студент, освобожденный из КНДР
00:25
Личные данные 198 миллионов избирателей США вылились в сеть
00:16
На Лиговском двухлетнюю придавило бабушкиным телевизором
00:05
Глава МИД Катара заявил о готовности к диалогу с арабскими странами
19/06
Путин неформально встречается с президентом Киргизии в Москве
19/06
Памела Андерсон попросила Макрона приютить Ассанжа во Франции
19/06
В столице задержан бывший директор «Гоголь-центра»
19/06
В Карелии на Ладоге перевернулась лодка с подростками
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
20.06.2017 13:28
68 Комментариев

Глава жилкома: За 7 лет петербургская семья может накопить на трёхкомнатную квартиру

Председатель жилищного комитета Петербурга Валерий Шиян уверен, что за 6,8 года средняя петербургская семья может накопить денег на покупку трёхкомнатной квартиры. Такие данные он озвучил на заседании городского правительства 20 июня.

«На первый взгляд это может показаться нереальным», — отметил чиновник, а затем привел расчеты. По его данным, средний доход на каждого члена семьи в Петербурге составляет 41 тысячу 500 рублей, если половину этих средств каждый из членов семьи из трёх человек будет откладывать, за 81 месяц накопит 5,04 млн рублей, что достаточно для покупки квартиры в 54 квадратных метра.

Он также отметил, что за четыре года городская очередь на улучшение жилищных условий сократилась на 41 процент, то есть почти на 82 тысячи семей, сейчас в Петербурге осталось около 117 тысяч семей -очередников. К 2020 году городские власти обещают предоставить жильё или субсидии на его приобретение ещё примерно 37 тысячам очередников.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (68)
urod
20 июня 2017 г. 15:09
Лена Головач: ну не все. всех под одну гребенку — порочная практика. но вот таких одаренных надо с метлой на улицы
cfanya001
20 июня 2017 г. 15:08
Snaky: оказывается, что да, можно купить за указанные деньги именно треху. А 54 м это треха в "корабле" или 606 серии.
Snaky
20 июня 2017 г. 15:07
CaptainBlack:
уволят перца за некомпетентность .
Да ну. Премию выпишут за тяжелый умственный труд на благо родинки. :))
zoera
20 июня 2017 г. 15:06
amillaria:
а нафиг это ему? чтоб недвижка священной русской коровой повисла у него на шее и привязала к месту?) поинтересуйтесь предпочтениями молодых специалистов втам...
Да втам по-разному. В Германии, Ваша правда, съём предпочтительнее. В Финляндии или Англии, собственность предпочтительнее. Но в любом случае, всё гораздо и гораздо доступнее чем у нас.
житель города П.
20 июня 2017 г. 15:04
У меня жена на двух работах в БЮДЖЕТНОЙ сфере работает, занимается высококвалифицированным трудом (педагог, музыкант), у неё доход как раз такой "средний" и получается... Учитывая мою ЗП и деление всё на троих то так вроде и получается (даже чуть выше) . Но.. Я не могу представить КАК мы сможем откладывать половину дохода. Отдыхать надо? Лечится надо? Машину обслуживать и поддерживать надо? Квартплата и комм услуги, школы, секции, еда, съем дачи, лагерь, отпуск... А еще чуть родителям даю. Ну просто нереально. Всё таки про среднюю в 41 тышшу было бы интересно узнать? Или это из той же серии что 3 лимона ветеранов войны?
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
20.06.2017 08:00

Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay

23 мая 2017 года в России начал работу бесконтактный сервис оплаты покупок с помощью смартфонов Android.
www.are.fi
19.06.2017 17:14

Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»

После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
ЖК «Граффити»
16.06.2017 17:20

В ЖК «Граффити» показали, какой красочной может быть петербургская архитектура

Строительная компания «Ойкумена» представила новое масштабное художественное произведение стрит-арта. На роспись стен двух высотных домов в жилом комплексе с символичным названием «Граффити» художников вдохновили приключения Алисы в стране чудес.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Закрыто уголовное дело против экс-соучредителя "Деловых линий" Богатикова
Самолёт из Петербурга в Варну вылетит с 9-часовой задержкой
В Петербурге снова обещают грозы и сильный ветер
Глава жилкома: За 7 лет петербургская семья может накопить на трёхкомнатную квартиру
Полтавченко попросил подготовить ветеранов и блокадников к объединению трех городских больниц
Полтавченко рассказал о петербургских врачах, которые смотрят на пациентов, как на болванку
На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи отправится 500 петербуржцев
Лишь каждый пятый петербуржец «окультурился» в 2016-м году
«Маяковская» закрыта из-за подозрительного пакета
Полтавченко представил правительству новых глав районов
«Горожане», пишите Путину
Футбол и выпускники заставят Петербург покраснеть
Автомобилистов «бортанули» велодорожки
Где в Петербурге попадают в ДТП
Исаакию нашли директора... мужчину
Смольный понял, почему у нас дороги плохие
Как отметить День России: гид «Фонтанки»
Прорыв бюджетной плотины
Яхтенный мост – он есть, но его как бы нет
Сто метров до реновации
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Золотая скрепка» остается в Петербурге

Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь.

Александр Друзь о том, как стать умнее

Каким мы запомним Алексея Баталова: 10 знаменитых эпизодов из фильмов с участием актера

Новости компаний
20.06.2017 08:00
Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay
23 мая 2017 года в России начал работу бесконтактный сервис оплаты покупок с помощью смартфонов Android.
www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
ЖК «Граффити»
16.06.2017 17:20
В ЖК «Граффити» показали, какой красочной может быть петербургская архитектура
Строительная компания «Ойкумена» представила новое масштабное художественное произведение стрит-арта. На роспись стен двух высотных домов в жилом комплексе с символичным названием «Граффити» художников вдохновили приключения Алисы в стране чудес.
Банк «Санкт-Петербург»
16.06.2017 16:18
Банк «Санкт-Петербург» стал генеральным спонсором «Аллеи парящих зонтиков»
Банк «Санкт-Петербург» вновь выступил в роли генерального спонсора красочного фестиваля «Аллея парящих зонтиков».
«Победа»
15.06.2017 10:26
«Победа» стала мировым лидером по темпам роста выручки среди лоукостеров
Авиакомпания «Победа» заняла первое место в мире среди лоукостеров по темпам роста выручки, говорится в исследовании глобального отраслевого издания Airline Business.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00
Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
«Победа»
09.06.2017 16:42
«Победа» летит в Геленджик
1 июля 2017 года авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») начинает полеты из Санкт-Петербурга в Геленджик.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.