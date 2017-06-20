Глава жилкома: За 7 лет петербургская семья может накопить на трёхкомнатную квартиру

Председатель жилищного комитета Петербурга Валерий Шиян уверен, что за 6,8 года средняя петербургская семья может накопить денег на покупку трёхкомнатной квартиры. Такие данные он озвучил на заседании городского правительства 20 июня.

«На первый взгляд это может показаться нереальным», — отметил чиновник, а затем привел расчеты. По его данным, средний доход на каждого члена семьи в Петербурге составляет 41 тысячу 500 рублей, если половину этих средств каждый из членов семьи из трёх человек будет откладывать, за 81 месяц накопит 5,04 млн рублей, что достаточно для покупки квартиры в 54 квадратных метра.

Он также отметил, что за четыре года городская очередь на улучшение жилищных условий сократилась на 41 процент, то есть почти на 82 тысячи семей, сейчас в Петербурге осталось около 117 тысяч семей -очередников. К 2020 году городские власти обещают предоставить жильё или субсидии на его приобретение ещё примерно 37 тысячам очередников.