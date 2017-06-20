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21.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ оценили новый тренд – панорамные экшн-камеры

Эксперты КЕЙ оценили новый тренд – панорамные экшн-камеры
КЕЙ

Панорамные экшн-камеры становятся популярнее с каждым днем. Почему возник этот тренд и как выбрать подходящее устройство – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.

2016 год ознаменовался бумом виртуальной реальности. Появление очков и шлемов VR закономерно спровоцировало спрос на панорамный контент, которого оказалось не так уж много. Дефицит объяснялся просто – прежде для его создания требовалось дорогостоящее профессиональное оборудование и  сложный процесс постобработки. По оценке КЕЙ, это не предвещало блестящего будущего VR-устройствам, но неожиданно новый тренд подхватили производители фото- и видеотехники, и цифровой рынок пополнился новыми, доступными для широкого потребителя панорамными экшн-камерами, позволяющими вести видеосъемку с углом обзора 360°, то есть в трех измерениях.

Снимать в панорамном формате можно все, что угодно: от экстремального спорта до «живых» концертов, экскурсий по музеям и городам и панорамных селфи, а просматривать отснятый материал не только на ПК и гаджетах, но и посредством тех же очков виртуальной реальности. Что сегодня предлагает потребителю рынок панорамных экшн-камер? Цифровой ритейлер КЕЙ назвал 3 наиболее интересные модели:  

Samsung Gear 360 2017
Новая модель экшн-камеры от Samsung легче и компактнее предыдущей, снимает видео в формате 4К и поддерживает возможность поделиться отснятым материалом в режиме реального времени (благодаря встроенному модулю Wi-Fi). Работает не только последними моделями смартфонов Samsung, но и с некоторыми другие гаджетами на базе Android.

SJCAM SJ360
Панорамная камера с углом 360° по горизонтали и 220° по вертикали имеет сенсор от Sony, поддерживающий разрешение 4032х3024 для фото и 2048х2048 (2К) для видео.

X-TRY XTC360
Экшн-камера X-TRY XTC 360, также как и Samsung Gear 360, способна снимать панорамное видео в 4К-формате, а встроенный модуль Wi-Fi позволяет управлять устройством и передавать отснятый материал. Фотосъемка осуществляется с разрешением 4 Мпикс.

 

 


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