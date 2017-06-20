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12.07.2017 09:00

КЕЙ обновил мобильную версию интернет-магазина

КЕЙ обновил мобильную версию интернет-магазина
key.ru

Офлайн и онлайн сегодня тесно переплетаются друг с другом, образуя новую цифровую среду существования для пользователей.

Следуя этому тренду, сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ продолжает планомерно развивать концепцию мультиканальности: в 2017 году очередным шагом на этом пути стало создание современной и удобной мобильной версии интернет-магазина key.ru

По данным исследования GfK Rus, проводившегося осенью 2016 года, около 60% покупателей интернет-магазинов ежедневно совершают онлайн-покупки с мобильных устройств. Рост мобильного трафика во всем мире, и в России в частности, стал определяющим фактором создания полноценной мобильной версии key.ru, позволяющей не только найти и выбрать подходящий товар, но и совершить полный цикл оформления интернет-заказа.

В процессе работы над мобильной версией КЕЙ отказался от адаптивного дизайна, приняв решение использовать технологию RESS: в зависимости от того, с какого устройства заходит пользователь, ему предлагается уникальный дизайн, при этом сайт отображается максимально корректно, а весь мобильный трафик, необходимый для аналитики, сосредотачивается в одном русле.

Интерфейсы новой мобильной версии key.ru выполнены в стилистике мобильного приложения, являющегося более комфортной средой для интернет-пользователя, чем привычный сайт. Так в частности, для облегчения навигации, были совмещены система поиска и каталог, карточка товара получила «облегченный» внешний вид с подразделами в виде отдельных страниц-слоев («характеристики», «отзывы», «аксессуары»). Особенностью мобильной версии стал уникальный инструмент сравнения, который чаще всего является слабой стороной мобильных версий большинства интернет-магазинов.

Анализ поведенческих факторов пользователей показал, что новая мобильная версия key.ru, отличающаяся простотой навигации, лаконичной структурой и быстродействием, стала удобным инструментом совершения покупок. Что, по оценке КЕЙ, в итоге позволило увеличить трафик с мобильных устройств и повысить конверсию в заказ.

 

 


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Новости компаний
key.ru
12.07.2017 09:00

КЕЙ обновил мобильную версию интернет-магазина

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12.07.2017 09:00
КЕЙ обновил мобильную версию интернет-магазина
Офлайн и онлайн сегодня тесно переплетаются друг с другом, образуя новую цифровую среду существования для пользователей.
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КЕЙ рассказал, какие видеокарты подходят для добычи криптовалют
Курсы цифровых валют - биткоина (Bitcoin) и Эфира (Ethereum) - продемонстрировали колоссальный рост стоимости в 2017 году и, несмотря на незначительную потерю в цене в июне, продолжают приковывать к себе пристальное внимание общественности и финансовых экспертов.
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