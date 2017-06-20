Курс доллара превысил 59 рублей
Биржевой курс доллара 20 июня превысил 59 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
В 13:10 мск доллар вырос на 64 копейки и составил 59,08 рубля, евро подорожал на 77 копеек, до 65,95 рубля.
Биржевой курс доллара 20 июня превысил 59 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
В 13:10 мск доллар вырос на 64 копейки и составил 59,08 рубля, евро подорожал на 77 копеек, до 65,95 рубля.
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