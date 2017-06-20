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15:11 20.06.2017
Новость часа
13:46
«Зенит» договорился с «Ростовом» о покупке Дмитрия Полоза
Пришлите свою новость!
15:08
Закрыто уголовное дело против экс-соучредителя "Деловых линий" Богатикова
15:00
«Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» провели условный морской бой в Баренцевом море
14:50
Самолёт из Петербурга в Варну вылетит с 9-часовой задержкой
14:48
Путин примет в России президента Вьетнама
14:34
В Петербурге две маршрутки не довезли пассажиров до пунктов назначения
14:28
Роскосмос отсудил у Центра Хруничева 3 млрд рублей за аварию "Протона" со спутниками "Глонасс"
14:10
Столичная компания открыла продажи коттеджей за биткоины
14:05
Правительство Петербурга выделило землю под строительство завода по переработке шин
14:02
В Петербурге снова обещают грозы и сильный ветер
13:59
Обидчику омоновца на Марсовом поле просят домашний арест
13:56
Обхитрившая клиента на четверть миллиона сотрудница Альфа-банка получила условно
13:46
«Зенит» договорился с «Ростовом» о покупке Дмитрия Полоза
13:28
Глава жилкома: За 7 лет петербургская семья может накопить на трёхкомнатную квартиру
13:16
Курс доллара превысил 59 рублей
13:15
Прокуратура просит посадить Полонского на 8 лет
13:09
В Роспотребнадзоре назвали пригодные для купания озера и реки Ленобласти
12:56
ЕСПЧ признал российский закон о запрете гей-пропаганды дискриминационным
12:51
Полтавченко попросил подготовить ветеранов и блокадников к объединению трех городских больниц
12:46
Финский премьер собирал стулья за бесплатную пиццу
12:42
ВЦИОМ: Россияне смотрят прямую линию с Путиным и верят в искренность
12:36
На здание Сбербанка на Фурштатской не нашлось покупателя
12:32
В следующем году россиянам предложили двухдневную рабочую неделю в мае
12:28
У петербургского Института управления и права приостановили лицензию
12:05
Баснер не будет платить 16 млн за поддельную картину коллекционера Васильева
11:51
Утренние пробки: горожане говорят о коротком рабочем дне и опоздании в роддома
11:48
Полтавченко рассказал о петербургских врачах, которые смотрят на пациентов, как на болванку
11:30
Гендиректор "Динамо": Данни даст ответ в ближайшее время
11:26
На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи отправится 500 петербуржцев
11:20
Мнение: Большинство покупателей студий меняет жилье в течение пяти лет
11:12
СМИ: «Зенит» согласился платить защитнику Маноласу 5 млн евро в год
11:08
«Маяковская» открыта после проверки
11:06
Лишь каждый пятый петербуржец «окультурился» в 2016-м году
11:03
Полиция заявила о предотвращении теракта в церкви Хельсинки
10:57
«Инжтрансстрой» не смог оспорить расторжение контракта по стадиону на Крестовском
10:52
Читинца в Кировске застрелили из-за сфер влияния
10:46
Полураздетая пенсионерка насмерть разбилась на Энтузиастов
10:37
«Маяковская» закрыта из-за подозрительного пакета
10:33
Центр Петербурга встал из-за «Алых парусов»
10:32
Полтавченко представил правительству новых глав районов
10:27
Перевозчиком "ВИМ-Авиа" занялась прокуратура
10:21
Мужчина упал с высоты под ноги петербурженке на Богатырском
10:15
Без целевого направления поступить в медвуз в Петербурге все сложнее
10:09
СК подтвердил задержание по делу о хищении 200 млн экс-директора «Гоголь-центра»
10:03
Встревоженный петербуржец признался, что заминировал город
09:57
В Хельсинки будут жечь костры
09:49
В Петербурге ищут светлый грузовик террористов
09:41
Второй российский пляж получил «Голубой флаг»
09:33
Теплоход со 139 пассажирами сел на мель в Карелии
09:25
В Пушкине педофил покусился на тринадцатилетнюю
09:17
«Мерседес» за 5 миллионов пропал у петербургского пенсионера
09:09
Пентагон заявил о готовности использовать Gmail для связи с российскими военными
09:01
В Колпино разбился семнадцатилетний
08:53
Войну за дорожные контракты в Ленобласти гарантировали из Карачаево-Черкесии
08:45
Полиция нашла того, кто ударил в спину бойца Росгвардии на Марсовом поле
08:37
В США республиканцы притормозили голосование по новым антироссийским санкциям
08:29
В Петербурге дотла сгорел «Гелендваген»
08:21
Водолазы ищут пропавших на Ладоге подростков
08:13
СМИ: Госдеп подготовил секретный документ о выстраивании отношений с Москвой
08:05
За два года в Петербурге расселят всего пять аварийных домов
01:22
“Фестиваль фестивалей” покажет короткий метр
00:53
Смольный передал РПЦ квартиру в Кронштадте
00:40
Находившаяся в перевернувшейся на Ладоге лодке девушка погибла
00:33
Умер американский студент, освобожденный из КНДР
00:25
Личные данные 198 миллионов избирателей США вылились в сеть
00:16
На Лиговском двухлетнюю придавило бабушкиным телевизором
00:05
Глава МИД Катара заявил о готовности к диалогу с арабскими странами
19/06
Путин неформально встречается с президентом Киргизии в Москве
19/06
Памела Андерсон попросила Макрона приютить Ассанжа во Франции
19/06
В столице задержан бывший директор «Гоголь-центра»
19/06
В Карелии на Ладоге перевернулась лодка с подростками
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20.06.2017 13:16

Курс доллара превысил 59 рублей

Биржевой курс доллара 20 июня превысил 59 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

В 13:10 мск доллар вырос на 64 копейки и составил 59,08 рубля, евро подорожал на 77 копеек, до 65,95 рубля.


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16.06.2017 16:18

Банк «Санкт-Петербург» стал генеральным спонсором «Аллеи парящих зонтиков»

Банк «Санкт-Петербург» вновь выступил в роли генерального спонсора красочного фестиваля «Аллея парящих зонтиков».
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13.06.2017 18:33

На квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» снижены ставки по ипотеке

ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Банк ВТБ 24» снижают ставки по ипотеке.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30

Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов

В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
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Банк «Санкт-Петербург»
16.06.2017 16:18
Банк «Санкт-Петербург» стал генеральным спонсором «Аллеи парящих зонтиков»
Банк «Санкт-Петербург» вновь выступил в роли генерального спонсора красочного фестиваля «Аллея парящих зонтиков».
«Эталон ЛенСпецСМУ»
13.06.2017 18:33
На квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» снижены ставки по ипотеке
ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Банк ВТБ 24» снижают ставки по ипотеке.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов
В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 11:34
В составе Правления Банка «Санкт-Петербург» произошли изменения
Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» принял решение об избрании в состав Правления Банка Оксаны Николаевны Панченко, заместителя председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.06.2017 12:26
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно
Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2017 15:08
Платя за метро картами Банка «Санкт-Петербург», можно получить Cash back
10 рублей от суммы поездки в метро, оплаченной на турникете в петербургском метро, вернется в виде cash back при оплате картами Банка «Санкт-Петербург».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
19.05.2017 17:54
Акционеры Банка «Санкт-Петербург» направили на выплату дивидендов 20% прибыли
18 мая 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в2016 году
Банк «Санкт-Петербург»
15.05.2017 12:28
Банк «Санкт-Петербург» начал сотрудничество с «БСС»
Банк «Санкт-Петербург» открыл компании БСС кредитную линию в объеме 500 млн рублей сроком на 2 года с дифференцированными траншами.
03.05.2017 15:23
Банк «Санкт-Петербург» поможет обустроить дачи
Капризы непогоды немного задержали, но не отменили открытие дачного сезона. А сделать свою дачу еще более уютной и комфортной поможет акция Банка «Санкт-Петербург». Она продлится до 30 июня.
«Санкт-Петербург»
26.04.2017 11:53
Банк «Санкт-Петербург» подарил детскому дому спортивный зал
Изначально средства планировали потратить на заказ новогодних корпоративных подарков для партнеров и клиентов. Но затем банк «Санкт-Петербург» принял решение направить средства на благотворительные цели в рамках акции «БлагоДарю».
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