Прокуратура просит посадить Полонского на 8 лет

Прокуратура озвучила свои требования по делу экс-владельца девелоперской компании «Миракс» Сергея Полонского, обвиняемого в мошенничестве на 2,6 млрд рублей.

Как сообщают СМИ из Пресненского районного суда Москвы, обвинение хочет, чтобы одиозный бизнесмен сел на 8 лет и оплатил штраф в 900 тыс. рублей. Его подельника, экс-руководителя финансового департамента «Миракса» Александра Паперно, прокуратура просит приговорить к 5 годам колонии общего режима, а бывшего гендиректора ООО «Аванта» Алексея Пронякина — к 3 годам условно.

Полонский и его компаньоны обвиняются в хищении 2,6 млрд рублей при строительстве жилого комплекса «Кутузовская миля» и поселка «Рублевская ривьера». Следственный комитет оценил ущерб, нанесенный дольщикам, в два раза выше – 5,7 млрд рублей. Виновным бизнесмен себя не признает.

Сергея Полонского, прославившегося заявлением «у кого нет миллиарда, могут идти в …», задержали в июне 2013 года в Камбодже, где он жил. В 2015 году его арестовали и депортировали в Россию.