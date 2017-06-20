Полтавченко попросил подготовить ветеранов и блокадников к объединению трех городских больниц

На заседании правительства Санкт-Петербурга 20 июня Георгий Полтавченко попросил чиновников подготовить горожан, в том числе ветеранов и блокадников, к объединению трех городских больниц в единый госпиталь для пожилых людей.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что в Петербурге хотят объединить три медицинских учреждения: госпиталь ветеранов войн и горбольницы №№23 и 46 (для блокадников). Мощность объединенного медцентра составит 1,5 тысячи коек. При этом часть горожан пожилого возраста уже высказывала недовольство этой идеей.

Выступая на заседании правительства, глава госпиталя ветеранов войн Максим Кабанов заявил, что только с помощью объединения трех структур получится создать многоуровневый современный медицинский комплекс. «Мы не забираем больницы у жителей и блокадников, все граждане, которые получали там помощь, и дальше будут ее получать, только на сверхновом оборудовании. Мы изменим потоки, идущие на реабилитацию, и сохраним возможность госпитализации для 20 процентов населения», – сообщил он.

Георгий Полтавченко в свою очередь заметил, что с блокадниками нужно разговаривать и объяснять им, что они и дальше смогут лечиться в 46-й больнице. "Люди в возрасте трепетно относятся к тем льготам, что у них есть, нужно с ними встречаться и объяснять все", – добавил губернатор.

Отметим, что на данный момент постановление правительства об объединении больниц не принято, чиновники официально говорят, что еще изучают возможные последствия от объединения трех медучреждений.