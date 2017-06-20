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20.06.2017 12:56
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ЕСПЧ признал российский закон о запрете гей-пропаганды дискриминационным

49 тыс. евро от России должны получить трое ЛГБТ-активистов, наказанных на Родине за пропаганду нетрадиционных отношений. Решение по иску, в котором, в частности, упоминается Петербург, Страсбургский суд опубликовал 20 июня.  

Как следует из документа, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, принятый в 2013 году, нарушает статью европейской Конвенции о свободе выражения мнений и запрещении дискриминации. Трем гей-активистам – Николаю Баеву, Алексею Киселеву и основателю GayRussia.ru Николаю Алексееву – Россия, согласно решению  суда, должна выплатить компенсацию в 49,1 тыс. евро.

Алексеев, чей иск был присоединен к искам Баева и Киселева в ноябре 2013 года, пострадал от закона в Петербурге, где он стоял перед городской администрацией с плакатом "Гомосексуализм – это не извращение. Извращение – это хоккей на траве и балет на льду".

Помимо этого, в иске были указаны инциденты, произошедшие в период с 2009 по 2012 год, когда  Баев, Киселев и Алексеев привлекались к административной ответственности за гей-пропаганду в Рязани и Архангельске.

Статья в КоАП 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" появилась в июне 2013 года. Граждане могут быть оштрафованы по этой статье вплоть до 100 тыс. рублей, организации – до 1 млн рублей.


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