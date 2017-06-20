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20.06.2017 12:42

ВЦИОМ: Россияне смотрят прямую линию с Путиным и верят в искренность

Ответы президента России Владимира Путина на традиционной прямой линии понравились рекордному числу россиян, считают социологи. Но до конца трансляцию осилил только каждый девятый посмотревший.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, результаты которого были опубликованы 20 июня, за выступлением президента России на прямой линии с большим или меньшим вниманием следили 66 процентов сограждан. Это, по оценкам социологов, рекордный показатель внимания за последние десять лет. Такой рост по большей части связан с теми, кто увидел отдельные моменты в новостях и в Интернете. При этом от начала до конца прямой эфир посмотрел примерно каждый девятый (11 процентов). В прошлом году президенту удалось на протяжении четырёх часов удержать внимание 15 процентов населения.

Между тем только 9 процентов признались, что выступление хоть и было интересным, но могло бы быть и покороче. Остальные 75 процентов опрошенных заинтересовало всё или почти всё сказанное Путиным.

Реакции и ответы лидера России удовлетворили 88 процентов сограждан. По оценкам социологов, это стало двенадцатилетним максимумом. При этом 92 процента жителей верят в искренность президента. Треть (30 процентов) сограждан не сомневаются, что большинство поставленных задач будет реализовано. Ещё 52 процента воспринимают главу государства не таким всесильным и ожидают решений только некоторых вопросов.

Справка:

Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения. В этом году, на пятнадцатой по счёту прямой линии, глава государства ответил на 73 вопроса. Острые вопросы из списка не исключили, но конкретных ответов Путин не дал.


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