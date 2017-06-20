Еще
15:11 20.06.2017
Новость часа
13:46
«Зенит» договорился с «Ростовом» о покупке Дмитрия Полоза
Пришлите свою новость!
15:08
Закрыто уголовное дело против экс-соучредителя "Деловых линий" Богатикова
15:00
«Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» провели условный морской бой в Баренцевом море
14:50
Самолёт из Петербурга в Варну вылетит с 9-часовой задержкой
14:48
Путин примет в России президента Вьетнама
14:34
В Петербурге две маршрутки не довезли пассажиров до пунктов назначения
14:28
Роскосмос отсудил у Центра Хруничева 3 млрд рублей за аварию "Протона" со спутниками "Глонасс"
14:10
Столичная компания открыла продажи коттеджей за биткоины
14:05
Правительство Петербурга выделило землю под строительство завода по переработке шин
14:02
В Петербурге снова обещают грозы и сильный ветер
13:59
Обидчику омоновца на Марсовом поле просят домашний арест
13:56
Обхитрившая клиента на четверть миллиона сотрудница Альфа-банка получила условно
13:46
«Зенит» договорился с «Ростовом» о покупке Дмитрия Полоза
13:28
Глава жилкома: За 7 лет петербургская семья может накопить на трёхкомнатную квартиру
13:16
Курс доллара превысил 59 рублей
13:15
Прокуратура просит посадить Полонского на 8 лет
13:09
В Роспотребнадзоре назвали пригодные для купания озера и реки Ленобласти
12:56
ЕСПЧ признал российский закон о запрете гей-пропаганды дискриминационным
12:51
Полтавченко попросил подготовить ветеранов и блокадников к объединению трех городских больниц
12:46
Финский премьер собирал стулья за бесплатную пиццу
12:42
ВЦИОМ: Россияне смотрят прямую линию с Путиным и верят в искренность
12:36
На здание Сбербанка на Фурштатской не нашлось покупателя
12:32
В следующем году россиянам предложили двухдневную рабочую неделю в мае
12:28
У петербургского Института управления и права приостановили лицензию
12:05
Баснер не будет платить 16 млн за поддельную картину коллекционера Васильева
11:51
Утренние пробки: горожане говорят о коротком рабочем дне и опоздании в роддома
11:48
Полтавченко рассказал о петербургских врачах, которые смотрят на пациентов, как на болванку
11:30
Гендиректор "Динамо": Данни даст ответ в ближайшее время
11:26
На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи отправится 500 петербуржцев
11:20
Мнение: Большинство покупателей студий меняет жилье в течение пяти лет
11:12
СМИ: «Зенит» согласился платить защитнику Маноласу 5 млн евро в год
11:08
«Маяковская» открыта после проверки
11:06
Лишь каждый пятый петербуржец «окультурился» в 2016-м году
11:03
Полиция заявила о предотвращении теракта в церкви Хельсинки
10:57
«Инжтрансстрой» не смог оспорить расторжение контракта по стадиону на Крестовском
10:52
Читинца в Кировске застрелили из-за сфер влияния
10:46
Полураздетая пенсионерка насмерть разбилась на Энтузиастов
10:37
«Маяковская» закрыта из-за подозрительного пакета
10:33
Центр Петербурга встал из-за «Алых парусов»
10:32
Полтавченко представил правительству новых глав районов
10:27
Перевозчиком "ВИМ-Авиа" занялась прокуратура
10:21
Мужчина упал с высоты под ноги петербурженке на Богатырском
10:15
Без целевого направления поступить в медвуз в Петербурге все сложнее
10:09
СК подтвердил задержание по делу о хищении 200 млн экс-директора «Гоголь-центра»
10:03
Встревоженный петербуржец признался, что заминировал город
09:57
В Хельсинки будут жечь костры
09:49
В Петербурге ищут светлый грузовик террористов
09:41
Второй российский пляж получил «Голубой флаг»
09:33
Теплоход со 139 пассажирами сел на мель в Карелии
09:25
В Пушкине педофил покусился на тринадцатилетнюю
09:17
«Мерседес» за 5 миллионов пропал у петербургского пенсионера
09:09
Пентагон заявил о готовности использовать Gmail для связи с российскими военными
09:01
В Колпино разбился семнадцатилетний
08:53
Войну за дорожные контракты в Ленобласти гарантировали из Карачаево-Черкесии
08:45
Полиция нашла того, кто ударил в спину бойца Росгвардии на Марсовом поле
08:37
В США республиканцы притормозили голосование по новым антироссийским санкциям
08:29
В Петербурге дотла сгорел «Гелендваген»
08:21
Водолазы ищут пропавших на Ладоге подростков
08:13
СМИ: Госдеп подготовил секретный документ о выстраивании отношений с Москвой
08:05
За два года в Петербурге расселят всего пять аварийных домов
01:22
“Фестиваль фестивалей” покажет короткий метр
00:53
Смольный передал РПЦ квартиру в Кронштадте
00:40
Находившаяся в перевернувшейся на Ладоге лодке девушка погибла
00:33
Умер американский студент, освобожденный из КНДР
00:25
Личные данные 198 миллионов избирателей США вылились в сеть
00:16
На Лиговском двухлетнюю придавило бабушкиным телевизором
00:05
Глава МИД Катара заявил о готовности к диалогу с арабскими странами
19/06
Путин неформально встречается с президентом Киргизии в Москве
19/06
Памела Андерсон попросила Макрона приютить Ассанжа во Франции
19/06
В столице задержан бывший директор «Гоголь-центра»
19/06
В Карелии на Ладоге перевернулась лодка с подростками
Предыдущие новости
Архив материалов
Работа
Версия для печати
20.06.2017 12:32

В следующем году россиянам предложили двухдневную рабочую неделю в мае

Министерство труда и социальной защиты предложило обсудить график выходных и праздничных дней в 2018 году.

Проект постановления правительства России опубликован 20 июня на портале проектов нормативных правовых актов.

Разработанный министерством график содержит сверхкороткую рабочую неделю в мае, которая станет возможной благодаря переносу воскресного выходного дня 7 января на 2 мая, а субботы, 28 апреля, на понедельник, 30 апреля. Таким образом, отдыхать граждане будут с 30 апреля по 2 мая, а также 5 и 6 мая. Поработать придется только 3 и 4 мая.

Еще один январский день должен пополнить выходные в марте. Министерство предлагает перенести субботу 6 января на пятницу, 9 марта, чтобы россияне отдохнули два дня подряд, 8 и 9 марта.

Согласно графику, в июне местами поменяются 9 число субботы с 11 числом понедельника. Понедельник становится выходным и прибавляется к праздничному 12 июня, однако в суббота станет рабочей. Аналогичным образом министерство предлагает поступить в декабре, сделав рабочей субботу 29 декабря, а выходным — 31 декабря, которое приходится на понедельник.

Общественные обсуждения проекта продлятся до 3 июля.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
VSwork.ru
30.06.2016 14:02

Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование

В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31

Tele2 доверяет молодым специалистам

Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В следующем году россиянам предложили двухдневную рабочую неделю в мае
«Фонтанка» ищет корреспондента в рубрику «Бизнес»
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс о неполном рабочем дне
Вице-премьер Шувалов предрек сокращение рабочей недели
Работающим пенсионерам поднимут пенсии - максимум на 236 рублей
Директор телеканала «Культура» признал массовые увольнения сотрудников
Роструд: Только четверть россиян работают по специальности
Голодец назвала дату введения электронных трудовых книжек
«Фонтанка» ищет редактора
Предложенная Путиным индексация зарплат коснется почти 6 млн россиян
Подземелье без сокровищ
У ГИБДД больше нет начальника
Место, где водка замерзает, а спирт превращается в желе
Це без одной весны Европа
Рецидив Шикотана на Новой Земле
В Петербурге назвали лучших врачей и медсестер 2016 года
Кузница летчиков-самоубийц
Поддержавшего Шнура чиновника оттолкнула аудиторская проверка
Без повода не чирикай
Кто не работает - того едят
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Золотая скрепка» остается в Петербурге

Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь.

Александр Друзь о том, как стать умнее

Каким мы запомним Алексея Баталова: 10 знаменитых эпизодов из фильмов с участием актера

Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
VSwork.ru
30.06.2016 14:02
Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование
В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31
Tele2 доверяет молодым специалистам
Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Tele2
28.02.2014 20:00
Tele2 приглашает на стажировку
Tele2 объявляет о старте ежегодной стажировки для студентов российских вузов «Tele2 Praktik». В этом году программа проходит в15 регионах России
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.