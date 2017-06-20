В следующем году россиянам предложили двухдневную рабочую неделю в мае

Министерство труда и социальной защиты предложило обсудить график выходных и праздничных дней в 2018 году.

Проект постановления правительства России опубликован 20 июня на портале проектов нормативных правовых актов.

Разработанный министерством график содержит сверхкороткую рабочую неделю в мае, которая станет возможной благодаря переносу воскресного выходного дня 7 января на 2 мая, а субботы, 28 апреля, на понедельник, 30 апреля. Таким образом, отдыхать граждане будут с 30 апреля по 2 мая, а также 5 и 6 мая. Поработать придется только 3 и 4 мая.

Еще один январский день должен пополнить выходные в марте. Министерство предлагает перенести субботу 6 января на пятницу, 9 марта, чтобы россияне отдохнули два дня подряд, 8 и 9 марта.

Согласно графику, в июне местами поменяются 9 число субботы с 11 числом понедельника. Понедельник становится выходным и прибавляется к праздничному 12 июня, однако в суббота станет рабочей. Аналогичным образом министерство предлагает поступить в декабре, сделав рабочей субботу 29 декабря, а выходным — 31 декабря, которое приходится на понедельник.

Общественные обсуждения проекта продлятся до 3 июля.