У петербургского Института управления и права приостановили лицензию

Частный вуз Северной столицы — Институт управления и права сделал еще один шаг на пути к закрытию. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила лицензию вуза.

Как стало известно «Фонтанке», Рособрнадзор приостановил действие лицензии учебного заведения ещё накануне, 19 июня. На основании того, что вуз так и не выполнил решение судьи мирового участка №208 Центрального района Петербурга, вынесенное еще в феврале 2017-го. Тогда вуз оштрафовали за неполное предоставлении информации абитуриентам и неправильное ведение документации. Суд обязал Институт управления и права исправить эти недостатки. Чего сделано не было.

Следующим шагом Рособрнадзора может стать полный отзыв лицензии у вуза.

Получить оперативный комментарий у института «Фонтанке» не удалось — все телефоны, в том числе мобильный секретаря приемной комиссии, на 12 часов 20 июня не отвечали.

Сотрудники института сообщали "Фонтанке" о его многомиллионных долгах перед государством, в том числе по начислениям в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. В феврале на альма-матер подала в суд студентка, поступившая в 2016 году на специальность, аккредитации на обучение по которой у вуза уже не было. А в мае 2017-го только через судебных приставов преподавателям, бухгалтеру и техническому персоналу удалось получить зарплату за несколько месяцев — порядка 2,2 миллиона рублей.