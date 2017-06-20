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20.06.2017 12:05

Setl City продолжает строить «Невские паруса» на излучине Невы

Setl City продолжает строить «Невские паруса» на излучине Невы
ЖК «Невские паруса»

Компания Setl City приступила к строительству третьей и четвертой очереди ЖК «Невские паруса» в Невском районе Петербурга.

В 3-й очереди застройщик возведет два 26-этажных корпуса, в 4-й очереди появится три корпуса высотой от 23 до 26 этажей. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

В корпусах третьей очереди спроектированы студии, 1-комнатные и 2-комнатные квартиры. Общая жилая площадь зданий – 21 232,6 кв. м. Setl City обеспечит жилой комплекс развитой торговой инфраструктурой. Первые этажи займут коммерческие помещения: магазины и кафе. Ввод корпусов в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2019 года.

ЖК «Невские паруса»
ЖК «Невские паруса»

Окна большинства квартир четвертой очереди благодаря природному мысу, на котором расположатся дома, будут иметь вид на Неву и нетронутые природные ландшафты. Общая жилая площадь 4-й очереди – 51 122,4 кв. м. Setl City предложит покупателям различные планировки квартир от студий до 3-комнатных. Подземная автостоянка будет рассчитана на 358 машиномест. Согласно проекту, корпуса сдадут в конце 2019 года.

«Невские паруса» – уникальный проект комфорт-класса с видовыми квартирами. Согласно стандартам компании Setl City для удобства жителей в комплексе появятся магазины, аптеки, медицинские центры, кафе, булочные, детские развивающие центры, отделение банка и многое другое.

Справка о компании Setl City 
Справка о компании «Петербургская Недвижимость»


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20.06.2017 12:05
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Компания Setl City приступила к строительству третьей и четвертой очереди ЖК «Невские паруса» в Невском районе Петербурга.
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