Баснер не будет платить 16 млн за поддельную картину коллекционера Васильева

В Петербурге суд отказал коллекционеру Андрею Васильеву в иске на 16 млн рублей к искусствоведу Елене Баснер за поддельную картину «В ресторане».

Как передает корреспондент «Фонтанки», 20 июня Дзержинский суд рассмотрел иск коллекционера о финансовых требованиях, которые были предъявлены ранее оправданной Баснер. В исковом заявлении отмечалось, что искусствовед продала картину Бориса Григорьева за 250 тысяч долларов США через посредника. В качестве эксперта она убедила посредника, а тот Васильева, в подлинности картины.

Адвокаты искусствоведа настаивали, что Баснер была не продавцом, а посредником. В иске коллекционера отмечено, что «если лицо, нарушавшее право, получило вследствие этого доходы, то лицо, право которого было нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками». А Баснер, как следует из заявления, получила деньги с продажи копии.

Защита искусствоведа просила в удовлетворении требований отказать по сроку давности.

Судья Ольга Князева поддержала сторону Баснер. Она за все заседание не проронила ни слова, а к журналистам обратилась с просьбой: «Не заглядывайте мне под юбку», – имея в виду ракурс, выбранный оператором телеканала.

Дзержинский суд оправдал Баснер по делу о мошенническом хищении денег Васильева в мае 2016 года. Судья Анжелика Морозова сочла недоказанным умысел искусствоведа, давшей заключение о подлинности «В ресторане». Горсуд признал это решение законным.