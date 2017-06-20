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20.06.2017 11:48

Полтавченко рассказал о петербургских врачах, которые смотрят на пациентов, как на болванку

Георгий Полтавченко имеет претензии к сфере медицины Петербурга. Градоначальника устраивает качество медоборудования и уровень знаний медработников, но не устраивает их отношение к пациентам.

Свои претензии губернатор высказал чиновникам, курирующим городское здравоохранение на заседании правительства города 20 июня, сообщает корреспондент "Фонтанки".

Сначала он спросил председателя комитета по здравоохранению Валерия Колабутина о том, какое количество петербуржцев удовлетворено медицинским обслуживанием. Чиновник заявил, что, по результатам опроса, проведенного его комитетом, 68 процентов горожан довольны поликлиниками, 72 процента – довольны городскими стационарами.

"Я не зря спросил у вас оценку качества услуг. Цифры вроде неплохие – 70 процентов довольных. С другой стороны, это значит, что существует 30-35 процентов сограждан, которые столкнулись с нашим здравоохранением и оценивают его невысоко", – пришел к выводу губернатор.

Полтавченко продолжил: уровень знаний и качество оборудования медиков у него не вызывает вопросов, однако есть претензии к их отношению к людям.

«Бывает такое, что смотрят, как на болванку, которую надо 4 раза уколоть, 3 раза послушать, как дышит, дать пинка и до свидания. Вряд ли самочувствие у вас после этого будет хорошее», – заметил градоначальник. При этом он заметил, что почти четверть городского бюджета идет на здравоохранение и поэтому горожане вправе рассчитывать на 100-процентное уважительное отношение.

«Может быть, наших врачей отправить куда-то? Например, для обмена опытом», – предположил Полтавченко. Куда стоит отправлять питерских врачей на стажировку – в страны Евросоюза или российскую глубинку, губернатор уточнять не стал.


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