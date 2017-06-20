Гендиректор "Динамо": Данни даст ответ в ближайшее время

Генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев подчеркнул, что полузащитник Мигель Данни известил клуб о том, что днях даст ответ по поводу интереса к нему со стороны бело-голубых. По его словам, на данный момент хавбек взял паузу.

"Данни взял тайм-аут, уехал в Португалию и обещал на днях нам ответить по поводу возможного контракта, – приводит "Р-Спорт" слова Муравьева, сообщает «Спорт-Экспресс». – У "Динамо" есть к нему определенный интерес".

Напомним, 15 июня болельщики Петербурга попрощались с португальским полузащитником Мигелем Данни. Руководство клуба за несколько дней до этого решило не продлевать с ним контракт.

О том, что футболист покидает клуб, стало известно 5 июня. В Петербурге он провел 9 лет, сыграл за «Зенит» 255 матчей. В своем первом же матче за сине-бело-голубых португалец забил победный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в игре за Суперкубок Европы в Монако. С питерской командой он стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России. Вероятно, карьеру он продолжит в Москве.